VIDEO Pucnjava na festivalu: Ima mrtvih, među ozlijeđenima i dijete (2)

Dvije su osobe ubijene, a najmanje petero ih je ozlijeđeno u pucnjavi koja se dogodila na popularnom festivalu hrane "Bite of Seattle" u Seattle Centeru u nedjelju navečer. Među ozlijeđenima je i dvogodišnje dijete, a policija je potvrdila da istražuje incident s više žrtava i zamolila građane da izbjegavaju to područje.

Jedna je osoba privedena nakon pucnjave u centru Seattlea, izjavila je gradonačelnica Katie Wilson, koja je ranije rekla da su privedene dvije osobe. Pojedinosti o identitetu osumnjičenog nisu objavljene. Wilson je također osudila pucnjavu nazvavši je činom užasnog nasilja.

"Pogođene obitelji proživljavaju najteže trenutke svojih života, a cijela zajednica pokušava shvatiti kako je okupljanje posvećeno kulturi, povezivanju i radosti završilo pucnjavom", kazala je Wilson.

Vatrogasna služba Seattlea potvrdila je da su dvije osobe preminule na mjestu događaja. Petero ljudi je zatražilo liječničku pomoć. U teškom je stanju 56-godišnja žena koja je prevezena u bolnicu.

Dvogodišnji dječak je u stabilnom stanju i također je hospitaliziran. U bolnicu su prevezeni i 39-godišnja žena te 23-godišnji muškarac, oboje stabilno. Jedna 40-godišnja žena zadobila je lakše ozljede i odbila je bolnički prijevoz, piše BBC.



Pucnjava se dogodila oko 18 sati po lokalnom vremenu tijekom godišnjeg festivala koji privlači stotine tisuća posjetitelja. Svjedoci su za lokalne medije rekli da su čuli nekoliko glasnih prasaka, a zatim zvuk nalik na rafalnu paljbu.

"Djeca su plakala i nastala je opća panika"

"Prvo sam mislio da je vatromet, a onda su svi odjednom potrčali pokraj nas", rekao je jedan od posjetitelja. Ugostitelj koji je radio na festivalu izjavio je za Seattle Times da je čuo više hitaca odjednom te vidio uspaničene roditelje kako grabe djecu i trče prema izlazu.

Ispričao je da su djeca plakala i da je nastala opća panika. Snimke s društvenih mreža prikazuju ljude kako preskaču ograde i traže zaklon u predvorju obližnjeg tornja Space Needle.

Na teren je izašao velik broj policajaca i djelatnika hitnih službi. Fotografije prikazuju policajce u taktičkoj opremi kako osiguravaju područje oko napuštenih štandova s hranom.

Medicinski centar Harborview, gdje je smješten dio ozlijeđenih, uveo je djelomičnu blokadu. Mjera je donesena u dogovoru s policijom radi zaštite žrtava i njihovih obitelji, rekao je glasnogovornik bolnice u kojoj se liječe četiri osobe, a dijete je u zadovoljavajućem stanju.

Ostali pacijenti su dvije žene i jedan muškarac, također u zadovoljavajućem stanju, s tim da je jedna od žena na operaciji. Iz bolnice su rekli da ne očekuju prijem novih pacijenata povezanih s pucnjavom.

Policijska istraga je u tijeku, a informacije o mogućim osumnjičenicima još nisu objavljene. Zbog incidenta je zatvorena i linija monoraila koja prometuje kroz Seattle Center.