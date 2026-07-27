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Slučaj potresao SAD

Influencerica u videu na TikToku optužila supruga za pedofiliju: Ubio ju je

PišeJ. M., 27. srpnja 2026. @ 09:20 komentari
Sara Gilson - TikTok
Sara Gilson - TikTok Foto: TikTok/Screenshot
Niti dva tjedna nakon objave videa, 48-godišnjak je provalio u njenu kuću te ju ubio hicem iz pištolja.
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