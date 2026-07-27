Influencerica u videu na TikToku optužila supruga za pedofiliju: Ubio ju je

Influencerica Sara Gilson objavila je video u kojem optužuje supruga za pedofiliju - on ju je manje od dva tjedna kasnije ubio, prije nego je presudio i sebi.

Kako je objavila policija iz Owassa, u Oklahomi, 43-godišnjakinju je u četvrtak upucao suprug Jeremiah Duffey (48), koji se na društvenim mrežama predstavljao kao Shawn Duffey.

Nešto više od mjesec dana ranije, 10. lipnja, Gilson je zatražila hitnu zaštitnu mjeru protiv Duffeyja, koja joj je i odobrena, nakon što ju je policija obavijestila da je dan ranije prijavljen zbog navodnog spolnog zlostavljanja maloljetnice.

Gilson je kao dio popularnog TikTok trenda koji oponaša Netflixove dokumentarce 11. srpnja objavila video u kojem je Duffeyja optužila za pedofiliju.

"Pripremam se za trenutak kada Netflix objavi dokumentarac o mom uskoro bivšem suprugu za kojeg sam upravo saznala da je pedofil", napisala je.

U opisu je dodala: "Voljela bih da se šalim. #plottwist #netflix #documentary." Na toj je društvenoj mreži imala više od 30.000 pratitelja.

Ubijena je manje od dva tjedna kasnije

Policija je priopćila da su 9. lipnja, otprilike mjesec dana prije objave videa, jedna djevojčica i njezin roditelj prijavili kako je Duffey, inače trener njezine košarkaške ekipe, tijekom događaja u osnovnoj školi te večeri neprimjereno dodirivao djevojčicu. Navodno je majci ispričala i da joj je Duffey slao poruke, pozivao je u svoju hotelsku sobu tijekom košarkaškog turnira te joj nudio novac da o svemu šuti. Drugi trener je svjedočio incidentu, odmah reagirao i o svemu obavijestio roditelje.

"Prijavljeno je da se trener i ranije, kroz dulje razdoblje, na sličan način ponašao prema istoj maloljetnoj igračici, na području više policijskih jurisdikcija i u više saveznih država", objavila je policija, prenosi NBC News.

Duffey je nakon toga pobjegao te je policija pokrenula istragu. Slučaj je proslijeđen Uredu američkog državnog odvjetnika. Nakon prijave, policija je kontaktirala Gilson i dala joj informacije o tome kako zatražiti hitnu zaštitnu mjeru. Navela je da 48-godišnjak posjeduje vatreno oružje, da je prijetio samoubojstvom te da je potom "nestao".

Sudski zapisi okruga Tulsa pokazuju da je mjera odobrena 10. lipnja. Duffeyju je naređeno da se u svakom trenutku drži najmanje 90 metara dalje od Gilson i njezina doma. U četvrtak, 23. srpnja oko 23:16 policija je intervenirala zbog slučaja obiteljskog nasilja nakon poziva na broj 911, tijekom kojeg su dispečeri čuli ženski vrisak, a potom i "zvuk koji je nalikovao pucnju". Dispečeri su pokušali povratno nazvati, ali nitko se nije javio.

Nekoliko trenutaka kasnije, dječak je iz susjedove kuće nazvao 911 i rekao da mu je očuh upucao majku. Kada su policajci stigli na mjesto događaja, pronašli su Gilson i Duffeyja mrtve, a sve okolnosti upućuju na ubojstvo i samoubojstvo.

Sin je privremeno stavljen pod zaštitnu skrb, a kasnije je predan ocu, priopćile su vlasti. Gilson je iza sebe ostavila i 15-godišnju kćer.

"Sara je bila nevjerojatna majka. Njezina djeca bila su središte njezina svijeta i sve što je radila bilo je zbog njih", stoji na stranici GoFundMe, pokrenutoj za njezinu djecu. "Silno ih je voljela, naporno radila kako bi im osigurala život i sanjala da im pruži najbolju moguću budućnost."