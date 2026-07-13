VIDEO Nevjerojatna snimka: Dupin ušao među kupače, uzeo loptu i bacao ju u zrak!

Kakva sreća za kupače u Maslenici, ali i za jednog dupina koji je doplivao u njihovu blizinu i odmah postao glavna zvijezda.

Dupin je dohvatio loptu jednog od kupača i počeo ju bacati u zrak.

Snimka se brzo proširila društvenim mrežama, a dobri jadranski dupin nekoliko je puta bacio loptu i bez straha se vraćao među kupače kako bi se igrao.

Snimku je na svojoj Facebook stranici objavio lokalni zadarski portal 023.hr, a komentarima su mnogi napisali kako je riječ o poznatom dupinu koji često dolazi u blizinu ljudi, a dali su mu ime Oliver. Lokani stanovnici navodno ga viđaju već godinama.

"Već je koliko ja pamtim preko 20 godina tu. Djeca su ga mogla maziti i dragati. Dolazio bi skoro svaki dan i do same plaže. Nezaboravan doživljaj. Neka njega, nek samo bude zdrav", napisala je jedna čitateljica.