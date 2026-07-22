FOTO Dupin Oliver prvi put snimljen ispod površine: Brojni ožiljci otkrili tužnu priču

Dupin Oliver zbog svog prijateljskog ponašanja i druženja s kupačima postao je prava internetska senzacija i atrakcija Jadranskog mora. Zaigranog dupina najčešće se može vidjeti na području Novigradskog i Karinskog mora te u blizini Maslenice, Obrovca i Ribnice. Ipak, stručnjaci upozoravaju kupače, posebice one s djecom, kako trebaju biti oprezni jer Oliver je divlja životinja.

Popularnog dupina nedavno je izbliza uspio snimiti i Igor Goić, iskusni podvodni snimatelj te nagrađivani redatelj.

"Uspio sam ga snimiti u Novigradskom moru. Prethodno sam ga deset dana aktivno pratio, a čak sam i brod iznajmio, no do tog susreta nisam imao sreće. On se slobodno kreće, pa je samo pitanje sreće biti na pravom mjestu u pravo vrijeme", kazao je Goić za DNEVNIK.hr

Svoje dojmove i snimke objavio je na Facebooku.



"Vidim da ima dosta kontroverza i različitih mišljenja o Oliveru. Napokon sam imao podvodni susret s njime i, iako sam ranije ronio s divljim dupinima, nikad nisam doživio da se ovako neki približi. Sa svih strana ćemo čuti da mu se ne treba približavati, ali mišljenja sam da je to nemoguće jer je on taj koji se približava ljudima, ne obrnuto. Moj poriv je bio da ga snimim pod morem jer su više-manje sve fotke s površine, na kojima se ne vidi njegovo pravo stanje, a snimke sam prosljedio stručnjacima", naveo je Goić.

Dupin Oliver - 1 Foto: Igor Goić / Facebook

Potom je opisao kakav je dupin.

"Oliver izgleda dobro, aktivan je i razigran, ali kroz puno razgovora s ljudima zadnjih desetak dana saznajem par detalja: Oliver je 8 godina star, prvi put je snimljen prije 4 godine ispred Starigrada zajedno s majkom. Gospodin koji ga također prati već par godina ga je viđao s velikim dupinom (pretpostavljam majkom) koji prije dvije godine nestaje. Nakon toga Oliver se zapetljava u konop od 4-5 metara koji je imao bovu na kraju. Taj konop mu lokalni ribari uspjevaju skratiti na metar i bar mu olakšavaju kretanje micanjem bove koja ga je usporavala. Nakon toga vuče taj konop za sobom sljedećih godinu dana kad smo i mi se organizirali i probali ga uhvatiti da mu skinemo konop, ali neuspješno. Ovaj pothvat je rađen uz stručnjaka koji je nadzirao sve skupa jer lov na dupina je jako škakljiva stvar i može završiti kobno po njega tako da treba pristupiti sa maksimalnom pažnjom", opisao je Goić te dodao:

Dupin Oliver - 4 Foto: Igor Goić / Facebook

Dupin Oliver - 5 Foto: Igor Goić / Facebook

"Ove godine Oliver se pojavljuje bez konopa, ali s oštećenim repom smanjenim na 50 posto. Na kljunu mu se vidi jako puno ožiljaka, ali kako mu je repna peraja oštećena, vjerojatno je promijenio način hranjenja i hrani se više pretražujući morsko dno, škrape i slična mjesta gdje mu plijen teže može pobjeći. S nastavkom praćenja i dokumentiranja to mi je jedan od ciljeva saznati."

Dupin Oliver - 3 Foto: Igor Goić / Facebook

Dupin Oliver - 6 Foto: Igor Goić / Facebook

Goić kaže da je unatoč navedenom, Oliver u naizgled jako dobrom stanju, uhranjen, aktivan i razigran.

"Ali ono što svakako treba uzeti u obzir jest da je sam. On traži društvo i kontakt, ali raste u samoći i čak među divljim životinjama je “čudak”, tako da se nikad ne zna što očekivati od njega, iako je to slučaj i kod neusamljenih. Unatoč svemu što javnost misli o njima, oni znaju biti jako neugodni i opasni, a o njihovoj snazi i veličini ne treba niti pričat. Moj zaključak jest: kontakt je neizbježan, ali probajte ga NE dirati (iako je i to ponekad neizbježno), i kad se odluči otići nemojte ga slijediti, nek radi kako mu je volja. Što manje provokacije. Inače, bio je to predivan susret i svakako jedan moment koji ću pamtiti dugo", zaključuje Goić.

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