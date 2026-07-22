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Jadranska atrakcija

FOTO Dupin Oliver prvi put snimljen ispod površine: Brojni ožiljci otkrili tužnu priču

PišeI. H., 22. srpnja 2026. @ 12:03 komentari
Dupin Oliver - 2
Dupin Oliver - 2 Foto: Igor Goić / Facebook
Popularnog dupina izbliza je uspio snimiti Igor Goić, iskusni podvodni snimatelj te nagrađivani redatelj.
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