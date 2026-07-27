Novi šok nakon horora u zraku! Zamalo ispao iz aviona, a odgovor aviokompanije dodatno ga je razbjesnio

Srpski poduzetnik Ljubiša Karović (61) tvrdi da je zahvaljujući prisebnosti svoje supruge i nekoliko putnika preživio jednu od najdramatičnijih zrakoplovnih nesreća posljednjih godina, nakon što je tijekom leta Ryanaira iz Soluna prema njemačkom Memmingenu došlo do pucanja prozora zrakoplova i nagle dekompresije kabine.

Incident se dogodio 10. srpnja, svega dvadesetak minuta nakon polijetanja, dok se Boeing 737 penjao na približno 4.500 metara visine. Karović, koji je sjedio uz prozor, kaže da je u trenutku nesreće spavao.

"Iznenada sam čuo snažnu eksploziju, kao da je odjeknula bomba. Nakon toga više se gotovo ničega ne sjećam", ispričao je.

Prema iskazima svjedoka, silina dekompresije doslovno ga je povukla kroz razbijeni prozor. Desna ruka, rame i glava završili su izvan zrakoplova, dok ga je sigurnosni pojas zadržao u sjedalu.

Supruga ga držala za noge

Njegova supruga Svetlana Grković Maksimović sjedila je tri reda iza njega. Čim je začula eksploziju i ugledala supruga kako nestaje kroz otvor na trupu zrakoplova, potrčala je prema njemu.

Bez razmišljanja uhvatila ga je za noge, a ubrzo su joj se pridružili i drugi putnici. Svjedoci navode kako je dramatična borba trajala gotovo dvije minute, tijekom kojih su zajedničkim snagama pokušavali spriječiti da ga snažna struja zraka potpuno izvuče iz zrakoplova.

Svetlana kaže da nije vikala, nego se u sebi molila.

"Osjećala sam da ga sila zraka neprestano vuče prema van. U jednom trenutku mislila sam da ćemo ga izgubiti", ispričala je.

Posebno je zahvalila jednom putniku za kojeg kaže da je odigrao ključnu ulogu u spašavanju. Nakon što su Karovića uspjeli vratiti u kabinu, pokušali su otvor začepiti torbom, no ona je odmah izletjela iz zrakoplova. Tek je veliki kovčeg uspio privremeno zatvoriti otvor i ublažiti posljedice dekompresije.

Ozljede i dug oporavak

Karović je izgubio svijest tijekom nesreće te je, prema riječima liječnika, još nekoliko puta kolabirao nakon što je vraćen u kabinu.

Zadobio je ozljede vrata i ramena, opekline na licu te ozljede desne ruke nastale zbog iznimno snažnog udara zraka. Mora nositi medicinski ovratnik najmanje šest tjedana, a liječnici ne isključuju mogućnost operacije ako bolovi potraju.

"Vjerujem da mi je sigurnosni pojas spasio život. Da nisam bio vezan, moja supruga i ostali putnici ne bi imali priliku izvući me natrag", rekao je.

Dodaje kako ga nakon svega muče nesanica i psihološke posljedice.

"Kad zatvorim oči, i dalje čujem eksploziju. Cijeli događaj proživljavam iznova."

Kritike na račun Ryanaira

Bračni par tvrdi da članovi kabinskog osoblja tijekom najkritičnijih trenutaka nisu reagirali te da su upravo putnici spasili Karoviću život.

Kaže da ga u dva tjedna od događaja nitko iz Ryanaira nije osobno kontaktirao.

"Dobili smo samo e-mailove na ime moga sina, koji je rezervirao karte. Pitali su želimo li novi let i kako sam. Ali nitko iz tvrtke nije me izravno kontaktirao, nisu me ni nazvali da pokažu ikakvu brigu", izjavio je Karović.

Njihov odvjetnik Vasilis Tsiaras najavio je pokretanje postupka za naknadu štete te poručio da će tražiti utvrđivanje pune odgovornosti za nesreću, piše Daily Mail.

Državljanin Srbije ozlijeđen nakon što se tijekom leta razbio prozor Foto: Screenshot

Ryanair odbacuje optužbe

Iz Ryanaira odbili su komentirati pojedinosti dok traje službena istraga, ali su ranije priopćili da su njihove posade postupile profesionalno.

Financijski direktor kompanije Neil Sorahan izjavio je kako je posada sigurno vratila zrakoplov u Solun te da su svi putnici napustili letjelicu bez dodatnih ozljeda. Tvrtka tvrdi i da je tijekom cijelog razdoblja bila u kontaktu s obitelji.

Izvršni direktor Michael O'Leary ranije je rekao da preliminarne informacije upućuju na mogućnost da je motor tijekom polijetanja pogodio strani predmet, no naglasio je da je prerano donositi konačne zaključke. Uzrok nesreće istražuje američki Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB), koji je pregledao zrakoplov i u idućim tjednima trebao bi objaviti preliminarno izvješće.

Tehnički stručnjak angažiran od strane Karovića smatra da je kvar motora mogao izazvati odvajanje dijelova koji su potom razbili prozor kabine, no ta teorija zasad nije službeno potvrđena.

"Više se ne usuđujem letjeti"

Karović danas živi između Srbije i Grčke, gdje vodi više poslovnih projekata. Priznaje da mu je nesreća potpuno promijenila život.

"Ne mogu ni pomisliti da ponovno uđem u avion. Želim se oporaviti i vratiti normalnom životu, ali znam da će za to trebati mnogo vremena."

Njegova supruga kaže kako će se na put u Srbiju ovoga puta uputiti automobilom.

"Ne znam hoću li ikada više letjeti. Ako se to ipak dogodi, sigurno više nikada neću sjediti uz prozor."