Zašto je ubojita planina uzela pet života? "Gledate sunce, a za dva sata ne vidite dva metra ispred sebe"

Pojavila se snimka s kobnog uspona alpinista iz BiH. Od sedam članova ekspedicije - petero ih je poginulo, dvojica preživjela.

"Ovo nije nesreća, ovo nije tragedija, pet mladih ljudskih života je otišlo. Ovako nešto se ne pamti ni u užim ni u širim krugovima na Balkanu", rekao je Dino Ahmetović iz GSS-a Zenica.

Elbrus se nalazi u Rusiji, na Kavkazu. Visok je 5642 metra. Na listi je "sedam vrhova" - najviših planina na svakom kontinentu. Prema dostupnim informacijama, alpinisti su došli dosta blizu vrha. Popeli su se na 5100 metara i tada su se naglo pogoršali vremenski uvjeti.

Dino Ahmetović, GSS Zenica Foto: Dnevnik Nove TV

"Tada se jedan član ekspedicije uputio prema spasilačkom timu koji se nalazio u podnožju, uspio je doći do njih. Nažalost, vrijeme se izuzetno brzo mijenjalo. Vjetrovi su puhali od 70 do 100 km/h, što je promjena u roku od nekih 20, 25 minuta", objasnio je Ahmetović.

Uspon se ne smatra tehnički najzahtjevnijim, ali je i dalje jedna od planina na kojoj nastrada veliki broj ljudi. Najviše zbog vremenskih uvjeta, velike nadmorske visine, krivih procjena. Ubojita - tako ju je opisao planinar i putopisac Damir Šantek koji se prije šest godina i sam popeo na njezin vrh.

"Na takvim su visinama vremenske prilike često vrlo nepovoljne, neugodne i promjene dolaze značajne. Dakle, sad imate recimo lijepo, sunčano vrijeme, za dva sata imate teško nevrijeme gdje imate gromove, munje, nevrijeme, gdje puše snažan vjetar, nosi vam led i snijeg u lice, ne vidite dva metra ispred sebe i lako se na takvim mjestima izgubiti", kazao je Šantek.

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Uspon, inače, traje 10 do 12 sati.

"Je li ta ekipa sa sobom imala vodiča ili su sami išli, tehnički to nije zahtjevno. Nemate sad tu nikakvih penjanja, nikakvih specijalnih priča, to je jedan kontinuirani više-manje uspon, ali je dugačak i traje. Onako, ne možete stati, ako stanete, postaje jako hladno i vrijeme je da se vratite natrag", dodao je Šantek.

U GSS-u kažu - ovdje nije bila riječ o amaterima. "Radi se o školovanim, obrazovanim alpinistima, planinarima, uspješnim planinarima s mnoštvom osvojenih vrhova iza svojih leđa", istaknuo je Ahmetović.

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"Sa svim svojim znanjima i sposobnošću oni su stajali na raspolaganju svima - od Zenice pa nadalje. Zaista je teška tragedija. Neopisivo. Mi smo svi šokirani, ne možemo vjerovati", izjavio je Nedim Lepir iz GSS-a Zenica.

Bosanskohercegovačke vlasti u kontaktu su s ambasadom u Moskvi.

"Ono što otežava cijelu priču je što je to područje vrlo zahtjevno, nepristupačno, što još uvijek po našim informacijama sva tijela nisu evakuirana iz zone gdje su nastradali", naglasio je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.

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Preživjeli su hospitalizirani i trenutačno se nalaze na liječničkim pregledima.