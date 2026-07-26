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Iskusni planinar za Dnevnik Nove TV

Zašto je ubojita planina uzela pet života? "Gledate sunce, a za dva sata ne vidite dva metra ispred sebe"

PišeDNEVNIK.hr, Sanja Vištica, 26. srpnja 2026. @ 19:48 komentari
Planinari - 3
Planinari - 3 Foto: Dnevnik Nove TV
Susjedna BiH zavijena je u crno. Pet alpinista iz Zenice poginulo je na planini Elbrus u Rusiji. Dvojica su preživjela. Bili su iskusni alpinisti, ali čini se da je presudilo naglo pogoršanje vremenskih uvjeta. Planinar koji se prije nekoliko godina popeo na Elbrus za Dnevnik Nove TV kaže - uspon nije tehnički zahtjevan, ali planina je ubojita.
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