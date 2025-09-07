Tisuće Hrvata izgubilo ušteđevine u uhodanoj prevari: Oni koji uđu na početku i zarade nešto, a onda...

Nekoliko tisuća Hrvata koji su ulagali novac preko jedne platforme - ostalo je bez svog novca. Odmah su se pojavile nove platforme koje jamče brzu i laku zaradu, čak i povrat sredstava. Stručnjaci upozoravaju - radi se o klasičnoj piramidalnoj shemi, a u sve se uključuje i policija.

Tisuće Hrvata ulagale su novac u platformu koja im je obećavala brzu i laku zaradu. Samo su trebali čekati 50-ak dana.

"Ljudi su slali screenshotove, pokazivali su svoju aplikaciju drugima vidjeli su da njima stalno taj imetak raste, ovi su objasnili da s čim god da uđeš unutar 55 dana imaš duplo više. Ako uđeš s 1000 dolara, dobiješ 2000 dolara. Shema je tako funkcionirala, cijelo vrijeme su nagrađivali, što više ljudi dovedeš, veća je nagrada", objasnio je Miljenko Švarcmajer, asistent na osječkom FERIT-u.

Miljenko Švarcmajer Foto: Dnevnik Nove TV

Komunicirali su preko Telegrama u grupama u kojima su slali svoje dobitke. Preksinoć se javio organizator - revizija je blokirala trgovanje na platformi.

"Ali je obećao ljudima da se prebace na drugu platformu gdje im je obećao da moraju više uložiti, 10.000 dolara a on im nudi bonus od 50 posto", dodao je Švarcmajer.

Ukratko - velik broj ljudi ostao je bez novca. Stručnjaci upozoravaju - radi se o klasičnoj Ponzijevoj prevari. Organizator privlači ulagače uz obećanje brze i lake zarade.

"Ono što oni pokušavaju napraviti je dobiti prvi neki set ljudi koje će priključiti u tu shemu koji će uložiti neki novac", ispričao je Zlatan Morić, voditelj katedre za kibernetičku sigurnost na Sveučilištu Algebra Bernays.

Zlatran Morić Foto: Dnevnik Nove TV

Oni koji uđu na početku i zarade nešto - kako bi organizatori dokazali da se radi o legitimnoj stvari.

"Kad prva skupina ljudi krene ostvarivati neki profit, onda oni svojim kontaktima, znači ljudima koje oni poznaju, prošire tu priču, pa od svakog čvora dalje imamo nove... sve dok geometrijska progresija radi i dok novi privlače još novih imate dovoljno sredstava da isplaćujete", dodao je Morić.

Jer uplatama novih isplaćuje se one koji su se ranije uključili. Kad priljev krene padati - proglasi se bankrot, a ljudi ostaju bez novca, a kasnije se nerijetko javljaju oštećenima u želji da im pomognu vratiti novac. No i to je prevara.

"Čim vam se netko za koga ne znate tko je obrati i kaže ja ću vam osigurati ili samo nešto malo uplatite, onda ste na putu da postanete bogati, to nije realno", poručio je Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova.

Za ovaj slučaj počinje kriminalističko istraživanje. Iz policije ponavljaju - brza zarada na legalan način ne postoji.