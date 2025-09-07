Velika obljetnica najelitnije postrojbe hrvatske policije: "Tuga, ali i ponos kad vidim ove momke"
07. rujna 2025. @ 17:34
Najelitnija postrojba hrvatske policije obilježila je 35. rođendan i prisjetila se poginulih kolega.
Antiteroristička jedinica Lučko, najelitnija postrojba hrvatske policije, obilježava 35. rođendan. Jedinica je bila je prva oružana formacija posebne namjene hrvatske države i ključna u zauzimanju vojarni te obuci postrojbi iz kojih je nastala Hrvatska vojska.
Tijekom Domovinskog rata kroz jedinicu je prošlo 367 pripadnika, od kojih je 19 poginulo, a 52 su ranjena.
"Danas je ponos i tuga, tuga zbog naših poginulih, umrlih sve nas je manje i manje, a s druge strane ponos kad vidimo ove mlade momke ovdje koji čuvaju ono što smo se mi trudili napraviti", poručio je Zoran Peša, predsjednik udruge ATJ Lučko '90.