Velika obljetnica najelitnije postrojbe hrvatske policije: "Tuga, ali i ponos kad vidim ove momke"

Antiteroristička jedinica Lučko, najelitnija postrojba hrvatske policije, obilježava 35. rođendan. Jedinica je bila je prva oružana formacija posebne namjene hrvatske države i ključna u zauzimanju vojarni te obuci postrojbi iz kojih je nastala Hrvatska vojska.

Tijekom Domovinskog rata kroz jedinicu je prošlo 367 pripadnika, od kojih je 19 poginulo, a 52 su ranjena.

Antiteroristička jedinica Lučko obilježava 35. rođendan - 3 Foto: Vijesti u 17

Antiteroristička jedinica Lučko obilježava 35. rođendan - 1 Foto: Vijesti u 17

"Danas je ponos i tuga, tuga zbog naših poginulih, umrlih sve nas je manje i manje, a s druge strane ponos kad vidimo ove mlade momke ovdje koji čuvaju ono što smo se mi trudili napraviti", poručio je Zoran Peša, predsjednik udruge ATJ Lučko '90.