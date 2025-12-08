Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA!

Za lakše djetinjstvo: Obitelji u potrebi imaju pravo na ove potpore, neke iznose i 4000 eura

Piše V. S., 12. prosinca 2025. @ 15:08 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Darovita djeca zahvaljujući ovoj potpori mogu nabaviti računalo, a roditelji bolesne djecve lijekove ili pokriti troškove operacije. Ove potpore su različite, ali svima im je cilj omogućiti djeci iz siromašnijih obitelji podršku u odrastanju i obrazovanju.
Najčitanije
  1. Božićnica
    HO! HO! HO!

    Evo kolike će božićnice dobiti zaposleni u državnim tvrtkama: Neki se vesele, neki hvataju za glavu
  2. Tyler Robinson 5
    slučaj koji je potresao SAD

    FOTO Ubojica Charlieja Kirka prvi se put pojavio na sudu: Udovica Erika imala poseban zahtjev, sudac ga uvažio
  3. Andrej Plenković
    Aktualno

    Plenković okupio ministre: Vlada donijela važne odluke, jedna posebno izaziva zgražanje
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA! Novčane potpore za djecu u sustavu obrazovanja
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA!
Za lakše djetinjstvo: Obitelji u potrebi imaju pravo na ove potpore, neke iznose i 4000 eura
Uskok proširio istragu psihijatrijske klinike
CURE DETALJI
Proširena istraga protiv bivšeg ravnatelja bolnice Sv. Zelina: Uredili mu stan i dobio 35.000 eura?
Mladiću (23) koji je prebacivao migrante preko Save određen istražni zatvor
određen mu istražni zatvor
Poginuo muškarac i dvije žene: Ovo je mladić koji ih je prevozio preko Save
Lektorski dnevnik: Metafora i metonimija
Stalno ih koristimo
Pijem bocu i gledam Tarantina? Što zapravo radim?
Potpisani su ugovori za moderniji prijevoz
EU ULAGANJA
Stižu nova vozila: Najveća modernizacija ZET-a u povijesti
Bačić: SDP lažima, obmanama i bez argumenata plaši građane zakonom o graditeljstvu
Sporna komasacija
Zakon o "otimačini djedovine" podigao buru, ministar poručio: "Lažima i obmanama plaše građane"
Evo kolike će božićnice dobiti zaposleni u državnim firmama: Neki se vesele, neki hvataju za glavu
HO! HO! HO!
Evo kolike će božićnice dobiti zaposleni u državnim tvrtkama: Neki se vesele, neki hvataju za glavu
Andrej Plenković o aktualnim temama
Aktualno
Plenković okupio ministre: Vlada donijela važne odluke, jedna posebno izaziva zgražanje
Katastrofa tijekom kontrolirane eksplozije zaostale bombe: Neki će morati Božić slaviti negdje drugdje
Kriva procjena
Katastrofa tijekom kontrolirane eksplozije zaostale bombe: "Neki će morati Božić slaviti negdje drugdje"
FOTO Ubojica Charlie Kirka se prvi put pojavio na sudu: Udovica Erika imala poseban zahtjev, sudac ga uvažio
slučaj koji je potresao SAD
FOTO Ubojica Charlieja Kirka prvi se put pojavio na sudu: Udovica Erika imala poseban zahtjev, sudac ga uvažio
Muškarac optužen za ubojstvo supruge u Švicarskoj
Podignuta optužnica
Bivšu misicu Kristinu suprug je ubio, raskomadao i samljeo u blenderu: Izvadio joj je čak i maternicu
Drama u Dalmaciji: Maloljetnica opljačkala trgovinu, ozlijedila radnicu, a onda i napala policajku
imala je pomoć
Drama u Dalmaciji! Maloljetnica nožem ozlijedila prodavačicu, opljačkala trgovinu, a onda napala policajku
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Evo kolike će božićnice dobiti zaposleni u državnim firmama: Neki se vesele, neki hvataju za glavu
HO! HO! HO!
Evo kolike će božićnice dobiti zaposleni u državnim tvrtkama: Neki se vesele, neki hvataju za glavu
FOTO Ubojica Charlie Kirka se prvi put pojavio na sudu: Udovica Erika imala poseban zahtjev, sudac ga uvažio
slučaj koji je potresao SAD
FOTO Ubojica Charlieja Kirka prvi se put pojavio na sudu: Udovica Erika imala poseban zahtjev, sudac ga uvažio
16-godišnji mladić napadnut je nožem u njemačkom gradu Herfordu
užas u njemačkoj
Mladić izboden nožem u blizini božićnog sajma, napadač u bijegu
show
Severina čestitala rođendan dobrom prijatelju Borisu Ružiću
''Ako itko zaslužuje...''
Seve ne skriva emocije prema posebnom muškarcu u njezinu životu: ''Voljeno moje biće...''
Nemo, pobjednik Eurosonga 2024., vratio je trofej EBU-u
sve je objasnio!
Prošlogodišnji predstavnik Eurosonga vratio trofej organizaciji: "Živite ono što tvrdite..."
Kako izgleda stan Joška Gvardiola u Zagrebu?
u zagrebu
Kako izgleda stan Joška Gvardiola? Nećete vjerovati kakav luksuz skriva ovih 160 kvadrata
zdravlje
Ovaj neobičan simptom može predvidjeti srčani udar – provjerite ga na vrijeme!
Alarmantni rezultati nove studije
Ovaj neobičan simptom može predvidjeti srčani udar – provjerite ga na vrijeme!
Gripa i korona zajedno: Ovo su prvi znakovi da imate oba virusa odjednom
Piše liječnik
Gripa i korona zajedno: Ovo su prvi znakovi da imate oba virusa odjednom
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Među 10 je najčešćih uzroka smrti
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
zabava
Ovo je balkanski radar! Urnebesni način prijevoza inspirirao odličnu foru
Zanimljivo rješenje
Ovo je balkanski radar! Urnebesni način prijevoza inspirirao odličnu foru
Znanje nije Google – ovaj kviz pokazuje tko zaista zna
Pokažite što znate!
Znanje nije Google – ovaj kviz pokazuje tko zaista zna
Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine! Pogledajte tko se sakrio među peciva
Pronađite uljeza
Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine! Pogledajte tko se sakrio među peciva
tech
Jedan vojnik, čitav roj dronova: Ukrajina ponovno ispisuje nova pravila modernog ratovanja
Naglasak na djelotvornosti
Jedan vojnik, čitav roj dronova: Ukrajina ponovno ispisuje nova pravila modernog ratovanja
Jedno istraživanje mijenja sve što znamo o gihtu
Srušen mit njegova uzroka
Jedno istraživanje mijenja sve što znamo o gihtu
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedinstven događaj
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
sport
Dinamo sredinom siječnja dobiva dva velika "pojačanja": Taj dan Kovačević željno iščekuje
uskoro
Dinamo sredinom siječnja dobiva dva velika "pojačanja": Taj dan Kovačević željno iščekuje
Slovenci kritizirali Alberta Rieru zbog izjave nakon utakmice Rijeka - Celje
Svašta
Izgubio 3:0 na Rujevici, a onda zapanjio izjavom: Čak su mu i Slovenci očitali bukvicu
Kovačević kao pokvarena ploča: Je li za sve kriv trener ili Dinamo ne može bolje?
Komentar Ivice Mede
Kovačević kao pokvarena ploča: Je li za sve kriv trener ili Dinamo ne može bolje?
tv
MasterChef: Crveni tim dobio jezikovu juhu! "Jeste li svjesni svojih problema?!"
IZGUBILI
Crveni tim dobio jezikovu juhu! "Jeste li svjesni svojih problema?!"
Kumovi: Cijelu je krivicu svalila na njega – hoće li ih ovo spasiti?
KUMOVI
Cijelu je krivicu svalila na njega – hoće li ih ovo spasiti?
MasterChef: Potreseni Mark izjavio: "Pukli su mi snovi!" Hoće li nastaviti do kraja?!
TEŠKO!
Potreseni Mark izjavio: "Pukli su mi snovi!" Hoće li nastaviti do kraja?!
putovanja
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
Kviz općeg znanja: Za one koji se ne daju stjerati u kut
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one koji se ne daju stjerati u kut
Bijeli umak od tri sastojka recept
Najbrži kuhani ručak
Ovaj bijeli umak savršen je izbor uz kuhanu tjesteninu, a radi se od samo 3 sastojka u manje od 10 minuta
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Slatki imperij
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Hrvatska nema gospodarske uvjete koji bi zaustavili iseljavanje, mora duboko promijeniti ekonomsku politiku i izgraditi nove gradove
analiza migracija
Hrvatska nema gospodarske uvjete koji bi zaustavili iseljavanje, mora duboko promijeniti ekonomsku politiku i izgraditi nove gradove
lifestyle
Ulična moda Zagreb sako s puf predimenzioniranim ramenima 2025.
Dašak visoke mode
Crnka sa zagrebačke špice nosi fantastične čizme, ali teško je skrenuti pogled s njezinih ramena
Recept za vjenčiće s malinama
Odličan recept!
Nikad dosta ideja za božićne kolače! Pogledajte ove vjenčiće, jednostavno ih je pripremiti
12. 12.: Datum ogledala koji šalje važnu poruku
Datum ogledala
Najvažniji datum u godini, koji nam šalje važnu životnu poruku
sve
Ulična moda Zagreb sako s puf predimenzioniranim ramenima 2025.
Dašak visoke mode
Crnka sa zagrebačke špice nosi fantastične čizme, ali teško je skrenuti pogled s njezinih ramena
Recept za vjenčiće s malinama
Odličan recept!
Nikad dosta ideja za božićne kolače! Pogledajte ove vjenčiće, jednostavno ih je pripremiti
Severina čestitala rođendan dobrom prijatelju Borisu Ružiću
''Ako itko zaslužuje...''
Seve ne skriva emocije prema posebnom muškarcu u njezinu životu: ''Voljeno moje biće...''
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene