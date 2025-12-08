Za lakše djetinjstvo: Obitelji u potrebi imaju pravo na ove potpore, neke iznose i 4000 eura

Kako bi omogućili djeci iz obitelji u potrebi podršku u odrastanju i obrazovanju, Zaklada Hrvatska za djecu, kao platforma Vlade Republike Hrvatske, dodjeljuje novčane potpore fizičkim osobama, odnosno obiteljima u potrebi.

Zaklada fizičkim osobama nudi različite potpore, čija je svrha zadovoljenje različitih potreba djece, odnosno obitelji.

Vrste novčanih potpora fizičkim osobama koje Zaklada dodjeljuje su:

Novčane potpore za višestruki porod

Novčane potpore za svako udomljeno dijete starosti do tri godine

Novčane potpore za bolesnu djecu, djecu s oštećenjem zdravlja i za djecu s teškoćama u razvoju

Novčane potpore za darovitu djecu

Novčane potpore za djecu u sustavu obrazovanja

Novčane potpore za tekuće životne potrebe djece

Novčane potpore za djecu koja izlaze iz sustava skrbi

Novčana potpora za obitelj s 4+ brojem djece

Sve detalje o potporama dostupne su OVDJE.

Kako bi ostvarili pravo na potporu, građani moraju Zakladi podnijeti uredno ispunjen zahtjev za dodjelu potpore, zajedno s cjelokupnom dokaznom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta propisanih za odabranu potporu.

Zahtjev za ostvarenje prava na ovu potporu, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom, možete podnijeti na više načina:

elektroničkim putem na poveznici Podnošenje zahtjeva putem weba

elektroničkom poštom, slanjem cjelokupne dokumentacije na e-adresu: potpore.fo@zhzd.hr.

Novčane potpore za bolesnu djecu, djecu s oštećenjem zdravlja i teškoćama u razvoju

Ova kategorija potpora odnosi se na potpore:

za nabavku lijekova neophodno potrebnih za liječenje ili sprječavanje bolesti,

za nabavku ortopedskog, dentalnog ili drugog pomagala te drugih medicinskih proizvoda,

za pokriće troškova operacija, liječenja i/ili medicinske rehabilitacije izvan stalnog mjesta prebivališta (uključujući i inozemstvo),

za pokriće troškova putovanja i/ili smještaja roditelja ili djeteta koje je na operaciji, liječenju i/ili medicinskoj rehabilitaciji izvan stalnog mjesta prebivališta (uključujući i inozemstvo),

za pokriće troškova terapija

potporu u svim ostalim slučajevima bolesne djece, djece s oštećenjem zdravlja i djece s teškoćama u razvoju.

Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 4000 eura po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.

Novčane potpore za djecu u sustavu obrazovanja

Za potporu se mogu prijaviti obitelji s jednim djetetom i više djece u slučaju kada jedno ili više djece pohađa osnovnu školu, srednju školu, veleučilište, visoku školu, sveučilište, stručni ili specijalistički studij, sukladno posebnim propisima

U okviru ove potpore obitelji mogu tražiti potporu za:

za nabavku školske opreme (npr. školske knjige, školske torbe, pernice, bilježnice, olovke i sl.) 150 eura po djetetu koja predstavlja godišnji iznos za takvu vrstu potpore

za nabavku osobnog prijenosnog računala, za potrebe djeteta koje pohađa srednju školu, veleučilište, visoku školu, sveučilište, stručni ili specijalistički studij, u iznosu od 650 eura. Iznimno u slučaju da obitelj u trenutku podnošenja zahtjeva uključuje dvoje ili više djece koja pohađaju srednju školu, veleučilište, visoku školu, sveučilište, stručni ili specijalistički studij može se dodijeliti iznos za nabavku dva osobna/prijenosna računala u vrijednosti od ukupno 1.300 eura. Pravo na ovu vrstu potpore može se ostvariti jednom u tri godine.

za pokriće troškova izvanškolskih aktivnosti prema ponudi/ugovoru/predračunu.

za pokriće troškova smještaja izvan mjesta prebivališta radi školovanja.

Novčana potpora u svim ostalim slučajevima djece u sustavu obrazovanja.

Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 2000 eura po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.

Uvjeti za ostvarenje prava na potporu

Potpora se odobrava temeljem relevantne dokumentacije kojom se dokazuje istodobno ispunjenje sljedećih uvjeta:

da je jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji hrvatski državljanin

da jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj

prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 309,01 eura.

Ostale uvjete potrebno je provjeriti za svaku pojedinu vrstu pomoći.

Ne znate koja su vaša prava? Kako ih ostvariti? Država se nije previše potrudila objasniti na što sve imamo pravo, ali mi smo tu da vam pomognemo. Jer ako imaš pravo - ostvari ga.

Svoju priču pošaljite na reporter@novatv.hr.