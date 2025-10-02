Roditelji na nogama: "Djecu više nećemo slati u školu, sve je eskaliralo prije dva tjedna"

Učenici dvaju četvrtih razreda Osnovne škole Antuna i Ivana Kukuljevića u Varaždinskim Toplicama od četvrtka do daljnjega neće pohađati nastavu, priopćila je predstavnica roditelja navodeći kao razlog dugotrajno narušavanje sigurnosti i dobrobiti djece.

U pismu predstavnice roditelja učenika 4.b razreda Barbare Novak Krainc ističe se da su im podršku pružili i roditelji učenika 4.a razreda, čija djeca također neće prisustvovati nastavi.

Krainc naglašava da već tri godine roditelji upozoravaju nadležne institucije i školu na ponašanje jedne majke i njezine kćeri, a radi se o prijetnjama učiteljici, ravnateljici i drugim roditeljima te podnošenju prijava protiv učiteljice i škole, koje su odbačene.

"Problemi su počeli kada je prije tri godine ta majka optužila učiteljicu za fizički napad na dijete, koje je tada prebačeno u tadašnji 1.b, dok je strani jezik nastavilo pohađati u razredu koji vodi ista učiteljica. Roditelji su već tada izrazili bojazan da bi situacija mogla eskalirati, što se i dogodilo", stoji u pismu.

Navodi se da je u proteklom razdoblju razred bio podvrgnut nizu inspekcija, kontrola i provjera kako bi se dokazalo da učiteljica radi svoj posao u skladu s propisima, a svi roditelji 4.b razreda svjedoče o dobroj suradnji s učiteljicom, s kojom se djeca osjećaju sigurno.

Situacija je eskalirala prije dva tjedna kada je, nakon što su djeca prijavila korištenje nedopuštenih pomagala na ispitu, djevojčica pobjegla iz škole, a majka optužila učiteljicu da je djevojčicu povlačila za kosu i vikala na nju iako su djeca svjedočila da se ništa slično nije dogodilo.

"O svim problemima smo kontaktirali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Agenciju za odgoj i obrazovanje, pravobraniteljica za djecu RH i Centar za socijalnu skrb – Područni ured Novi Marof", stoji u pismu.

Ravnateljica Škole Goranka Štefanić potvrdila je da roditelji danas nisu poslali djecu na nastavu i ponovila kako se radi o slučaju iz 2023. godine u koji su uključeni sve institucije, od policije, Centra, Agencije do ministarstva.

"Moramo vidjeti na koji način riješiti tu situaciju da bude na dobrobit sve djece", rekla je Štefanić Hini.

Roditelji traže hitnu i koordiniranu reakciju svih nadležnih institucija, zaštitu prava i sigurnosti djece i zaposlenika škole, provjeru dosadašnjeg postupanja škole i stručnih službi i poduzimanje mjera prema roditelju čije ponašanje kontinuirano ugrožava rad škole, zaposlenike i djecu.

Ako se u razumnom roku ne poduzmu učinkovite mjere, roditelji učenika 4.b razreda najavljuju organiziranje prosvjeda i daljnje obraćanje javnosti.