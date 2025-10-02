Obavijesti Foto Video Pretražite
Problemi u školi

Roditelji na nogama: "Djecu više nećemo slati u školu, sve je eskaliralo prije dva tjedna"

Piše Hina, 02. listopada 2025. @ 11:49 komentari
Nasilje u školi, ilustracija
Nasilje u školi, ilustracija Foto: Getty Images
O svemu je obaviješteno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Agencija za odgoj i obrazovanje, pravobraniteljica za djecu i Centar za socijalnu skrb.
