Otkriveni šokantni podaci o odgoju u Hrvatskoj! Čak polovica djece trpi fizičko kažnjavanje: "Ovo ostavlja duboke posljedice"

Svako drugo dijete u Hrvatskoj u protekloj godini doživjelo je tjelesno kažnjavanje, a 60 posto njih i psihičko.



"Iskreno nisam baš to očekivala, ali nekako mislim da se taj odgoj mijenja kroz godine u odnosu na ona doba kad smo mi odgajani. U smislu - 'nemoj plakati, ti si dečkić, baš si ružan kad plačeš' ili za curice - ne smiješ se ljutiti'", rekla je Magdalena Krmpotić Štrbo, majka.

Roditelji često znaju da je nasilje pogrešno, ali u stresu posegnu za udarcem ili vikom.

"Imamo vrlo jasnu svijest roditelja da je psihičko i fizičko kažnjavanje djece neprimjereno i da ostavlja trajne posljedice, međutim, njihovi odgojni postupci u pojedinim situacijama govore suprotno", objasnila je Tatjana Katkić Stanić iz Zavoda za socijalni rad.

U prosjeku 20 posto roditelja navodi da su tjelesno kažnjavali svoje dijete, a 29 posto psihički

Kada su odgovarali na pitanja o konkretnim postupcima koje koriste, pokazalo se da je u prosjeku 50 posto roditelja koristilo neki oblik tjelesnog, a 60 posto psihičkog kažnjavanja u posljednjih godinu dana!

"Interesantno je da se nasilje neće pojaviti ovisno o tome koliko je težak prekršaj djeteta, nego ovisno o tome kako je roditelj raspoložen", poručio je Miroslav Rajter.

"Mi roditelji često znamo biti frustrirani i mislim da prvo mi sebe trebamo umiriti kako ne bi planuli. Vidim to i po sebi, kada sam nervozna ili neispavana onda lakše planem, a onda treba sebe umiriti, stati", nadodala je Krmpotić Štrbo.

Stručnjaci naglašavaju da udarci ne rješavaju problem, nego ga produbljuju.

"Ova brza, loša rješenja su zaista neprihvatljiva i mi kao stručnjaci znamo koje su sve posljedice toga na samopoštovanje djeteta, samopouznanje, rušenje odnosa i povjerenja s roditeljem", rekla je Marina Ajduković iz Studijskog centra socijalnog rada.

"Upravo zato sam sustav socijalne skrbi u suradnji sa Centrom Rastemo Zajedno i UNICEF-om je razvio cijeli niz programa podrške roditelja djece najmlađe dobi. Od opće populacije roditelja, djece s teškoćama u razvoju, do djece čiji su roditelji u postupku rastave braka", poručila je Katkić Stanić.

Pogrešan način odgoja - vodi i do agresije.

"Ne možeš mi reći 'onda sam ja njega lupio', kao da pokažeš da si ti zbog toga vrlo moćan, vrlo dobar roditelj, faca - jer se nasiljem ne postiže moć, tako se uči djecu da budu nasilna i da se trebaju skrivati od roditelja", rekao je Rajter.

"Onda trebaju biti uključene i tete u vrtićima i učiteljice u školama. Treba postojati sustav kako bi se dijete otpočetka dobro odgajalo i kako kasnije ne bi imali boom nasilničkog ponašanja", nadodala je Krmpotić Štrbo.

Kako poručuju stručnjaci, djeca trebaju zagrljaj, objašnjenje i strpljenje, a roditelji znanje i podršku da odrastanje bude sigurno i bez nasilja.

