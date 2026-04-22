Užas u Zagrebu: Naoružani trojac upao im u kuću, obitelj proživjela pravu dramu

Trojica naoružanih muškaraca upala su u srijedu ujutro u obiteljsku kuću na području Maksimira i napali 65-godišnjeg vlasnika kuće. U tom se trenutku u kući nalazilo i dvoje članova njegove obitelji, 62-godišnjakinja i maloljetnik.

Muškaraci, koji su policiji i dalje nepoznati, upali su u kuću oko 4:20 te odmah fizički napali 65-godišnjaka i ozlijedili ga uporabom oštrog predmeta.

Napadnuti je muškarac uspio odgurnuti jednog razbojnika, a jedan od osumnjičenih u tom je trenutku izvadio pištolj i počeo prijetiti maloljetniku. Maloljetnik je zatim dohvatio tupi predmet i udario jednog napadača po glavi, nakon čega su svi pobjegli iz kuće.

U nesretnom događaju 65-godišnjak je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku, izvijestila je zagrebačka policija.