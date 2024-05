FOTO Užas kod Garešnice: "Jedan konj pretovaren drvima je ležao izmučen, a drugog je mlatio granom"; Iza svega stoje lokalni moćnici?

Potresne fotografije pretovarenog, izmučenog, konja koji leži na putu usred šume objavljene su u četvrtak na društvenim mrežama te su izazvale zgražanje i brojne reakcije korisnika. Mnogi su apelirali da se zaštite nesretne životinje.

Strašan slučaj zlostavljanja konja dogodio se u šumovitom predjelu kod naselja Podgarić u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. To brežuljkasto područje nalazi se na obroncima Moslavačke gore, nekih 25 kilometara od Kutine.

Naš izvor, koji je želio ostati anoniman, ispričao nam je što se točno dogodilo. Na uznemirujući prizor, nedaleko do Garić grada, koji je uz Medvedgrad jedan od najstarijih srednjovjekovnih hrvatskih utvrđenih gradova u sjevernoj Hrvatskoj, a kojeg je 1256. dao sagraditi ban Stjepan Šubić, naletjela je kad se automobilom vozila putem kroz šumu u namjeri da obavi branje gljiva.

"Prvo što sam vidjela, vozeći se, bile su dvije muške osobe uz koje je bilo jedno manje teretno vozilo, odnosno tamić, i konj. Vozila sam dalje, a onda sam naišla na drugog konja koji je ležao na putu, očito pretovaren drvima izvučenim iz šume. Izašla sam iz auta da vidim je li uopće živ. Disao je. Potom sam se vratila autom do onih ljudi. U tom trenutku drugi konj je također bio natovaren drvima i nije se kretao, a jedan od njih ga je udarao granom. Pomislila sam 'kud ga udaraš tako jadnog'. Mladić mi je drsko kazao "što je bilo?". Rekla sam mu da konj leži na putu i ne mogu proći autom. On je zatim otišao do konja koji je ležao i razbacao ta debla koja je životinja imala na leđima. Konj je potom ustao na noge, a on ga je privezao za drvo. Nakon toga prošla sam dalje, a nije mi bilo baš ugodno."

Konj leži pod teretom Foto: Facebook screenshot

Ono što smo uspjeli doznati od naših izvora jest da bi dvojac zatečen u šumi, prema nepotvrđenim informacijama, mogao pripadati romskoj nacionalno manjini.

"Riječ je o moćnim ljudima iz garešničkog područja, točnije iz naselja Veliki Pašijan povezanih s obrtom koji se bavi uslugama i trgovinom u šumarstvu. Posjeduju konje kojima izvlače drva iz šume. Navodno im nitko ništa ne može te su zaštićeni jer, priča se, ima tu i korupcije", izrazio nam je naš izvor sumnje u identitet navedenih zlostavljača konja.

Dodajmo kako su se o ovom slučaju oglasili iz Udruge Prijatelji životinja koja je podnijela jutros prijavu policiji i kaznenu prijavu. Istaknuli su da je brutalnim postupanjem prema konjima zasad nepoznata osoba počinila kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja, za što je predviđena kazna zatvora do dvije, odnosno tri godine ako je kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja, a zlostavljana životinja se oduzima. Zlostavljač je počinio i prekršaj protiv javnog reda i mira jer je zlostavljao životinje na javnom mjestu, za što je propisana novčana kazna u iznosu od 200 do 1000 eura. Prijatelji životinja najavljuju i prijavu Državnom inspektoratu.

"Zakonom o zaštiti životinja zabranjeno je korištenje kopitara i za izvlačenje trupaca iz šuma i za iznošenje ogrjevnog drva, osim u teško pristupačnim područjima. Jasno je da je takvih izuzetaka jako malo i da mora postojati izrađen stručni elaborat da se zaista radi o nepristupačnom području na koje ne može pristupiti nikakva mehanizacija, a što je nužno kako bi se spriječila zloupotreba ove zakonske zabrane. Konji koji su prisiljeni obavljati teški fizički rad izloženi su ozljedama ne samo od drva nego i od opreme koja uzrokuje hematome i rane po tijelu pa je ovakvo mučenje konja s razlogom zabranjeno zakonom”, naglašava Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Dodaje da pri izloženosti teškom tjelesnom radu konjima stradavaju i noge i leđa. Već od dugotrajne izloženosti samo težini jahača dolazi do prekida mikro cirkulacije krvi i limfe zbog stalnog pritiska u leđnom mišićnom tkivu. Deformacije tkiva u leđima konja počinju već nakon 12 – 15 minuta izloženosti težini jahača, a nakon 30 minuta prisutna je bol, dok sve iznad 30 minuta dovodi do djelomične ili potpune distrofije mišića.

Konji natovareni drvima, čija težina daleko premašuje težinu jahača, pa čak i težinu samih konja, izloženi su nezamislivoj boli te bešćutnom zanemarivanju njihova zdravlja i života! Mogu lako pasti, ozlijediti se i slomiti nogu ili vrat. Nakon mučnog života ispunjenog bolom, završavaju u klaonicama.

Životinjska snaga u šumarstvu kao potpuno nepotrebna ukinuta je u prošlom stoljeću kada se razvila šumska mehanizacija koja može raditi na svakom terenu, pa čak i na vrlo strmom, i to puno učinkovitije nego bilo koja životinja. Stručnjaci smatraju da korištenje konja kao radnih životinja nema nikakve svrhe u 21. stoljeću kada su teški fizički poslovi prebačeni s čovjeka i životinja na modernizirane strojeve kao što su: šumski zglobni traktori i strojari gdje jedan stroj i dva čovjeka mijenjaju i do deset pari konja; strojevi s dizalicom koja hvata i tovari trupce; dizalice sa sajlama za strme terene; traktori s vitlom itd.", poručili su iz udruge Prijatelji životinja.