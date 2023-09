Veterinar rekao da je zlostavljani konj u "odličnom stanju": Komora pokrenula postupak

Veterinarska komora zatražila je od karlovačkog veterinara, koji je u srijedu u dvorištu osumnjičenog vlasnika konja za zlostavljanu životinju rekao da je "u odličnom zdravstvenom stanju" svu dokumentaciju o postupanju.

Predsjednik Komore Ivan Zemljak rekao je Hini da će komora kao regulatorno tijelo za rad veterinara ispitati što stoji iza "nesretne izjave kolege iz Karlovca“.

"Pokrenuli smo postupak, tražit ćemo od kolege svu dokumentaciju i dodatno objašnjenje njegove izjave medijima da je konj "odlično", odnosno o svemu što je kod pregleda ustanovio", rekao je Zemljak.

Berislav Šigelski, veterinar Veterinarske stanice Karlovac koji je pregledao konja, kazao je za RTL danas kako je ta životinja "plaha i teške naravi". Ustvrdio je da snimku zlostavljanja nije pogledao te da je možda krivo interpretirana.

"Moj zadatak je da vidim u kakvom je stanju konj. I on je u odličnom stanju, samo je plah. On je takav", rekao je te na konstataciju novinarke kako to čudi s obzirom na zlostavljanje, upitao: "Otkud vi znate da je zlostavljan?".

Predsjednik Komore Zemljak rekao ja da se oni ne bave životinjama. "Nama je bitan rad struke, a samu dobrobit životinje utvrđuje Veterinarska inspekcija pri Državnom inspektoratu“, objasnio je Zemljak.

Zamoljen da ipak kao veterinar komentira neke odredbe o dobrobiti životinja prema Zakonu o zaštiti životinja, Zemljak je rekao da to "nije njegova domena", ali je izrazio mišljenje da su u zaštiti životinja "neke stvari otišle u ekstreme.“

Javnost je u srijedu zgrozio slučaj u kojem su dvojica zlostavljača premlaćivanje životinje prenosili uživo na Facebooku, nakon čega se ta uznemirujuća snimka proširila društvenim mrežama i medijima. Na njoj se vidi kako drvenim letvama nemilosrdno udaraju konja vezanog u štali.

Njih je policija privela i kazneno prijavila teretivši ih da su zajedno počinili kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja tako što su u neutvrđeno vrijeme u štali teško zlostavljali konja. Nesretna životinja zlostavljačima je naknadno oduzet.