Upozorili na mučne prizore zlostavljanja konja zbog ilegalne zarade: "Imaju ožiljke i rane od udaraca, prestrašeni su, posrću od napora..."

Prijatelji životinja pokrenuli su peticiju za zabranu batinjanja konja radi zabave, na koju ih je potaknula štraparijada u Strmcu Bukevskom kod Velike Gorice koja se održala u nedjelju.

"Udaranje konja bičem, ožiljci na koži, zadavanje konju boli povlačenjem žvala, samo su neki od mučnih prizora kojima su svjedočili aktivisti. Zapanjeni smo što se grubo kršenje zakona i neskriveno mučenje konja odvijalo pred očima veterinarske inspekcije, koja se oglušila na naše traženje da zabrani održavanje ovog događaja. Ovo nije natjecanje u povlačenju trupaca, već u zlostavljanju konja", oštro je poručila Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Kaže da je nedopustivo da veterinarska inspekcija dopušta natjecanje unatoč tome što su muškarci izravno povlačili žvale, što je konjima uzrokovalo dodatni stres, strah i bol. Na prstenove žvala kopča se dizgin, remen čije naglo potezanje uzrokuje pritisak žvala na jezik i desni konja te izaziva oštru bol, primijetili su Prijatelji životinja. Upozorili su i da su u nekih konja žvale imale i podbradni lanac, čije zatezanje dodatno pojačava polugu žvale na jezik konja i ispod na čeljust.

"Pri jakom povlačenju dizgina ili žvala, što je praksa na štraparijadama, može doći i do mikrofrakture kosti, tj. čeljusti konja", upozorili su, a šokirali su ih i drugi prizori s natjecanja.

"Mala djeca nosila su u rukama kao igračke bičeve koji su se prodavali kao suveniri, dok su starija djeca i udarala konje bičevima. Mnogi konji imaju ožiljke i rane na koži od udaraca i bilo je vidljivo da se boje svojih vlasnika, od kojih su ih neki udarali bičevima prije natjecanja. Jedan konj otrgnuo se od straha i počeo bježati okolo. Konji su posrtali od napora i više puta stali, da bi se vlasnici nakon kratke pauze nastavili derati na njih, pljeskati im iza leđa i povlačiti ih za žvale tjerajući ih da vuku dalje. Tu nije bilo zabave, već samo strah konja s jedne strane i agresija i dominacija ljudi s druge strane", ogorčeni su aktivisti.

Prijatelji životinja ističu da su natjecanja konja u povlačenju teških trupaca nezakonita zato što krše niz odredaba iz područja veterinarstva i zaštite životinja te promiču zlostavljanje životinja. Podsjećaju da je udaranje i batinanje konja dio redovite "pripreme" za natjecanja konja u povlačenju teških trupaca, tzv. štraparijade ili šlajs.



"Imamo apsurdnu situaciju da Zakon zabranjuje korištenje konja za izvlačenje trupaca iz šuma, no istodobno nije izričito zabranio da ti isti konji vuku teške trupce u besmislenim natjecanjima. Znamo da konji neće vući niti pretovarena kola, već će stati. Potpuno je jasno da neće niti dobrovoljno vući trupce od dvije tone. Nakon što iz dana u dan dobivaju batine, skriveni od pogleda javnosti u štalama, na tzv. natjecanjima reagiraju poslušno već na podizanje ruke, zamah biča ili povik, i muče se da povuku trupac. To je užasno zlostavljanje konja koje se ne može ničim opravdati, a osobito ne ispraznom zabavom. Sama ta činjenica dovoljna je da veterinarska inspekcija ne bi smjela izdati odobrenje ni za jednu štraparijadu", objašnjava Snježana Klopotan Kačavenda.

U rujnu prošle godine Prijatelji životinja prijavili su aktere batinanja konja u štali kod Karlovca. Konj Jadran, čije je premlaćivanje imala prilike vidjeti cijela Hrvatska na videosnimci koja se širila društvenim mrežama, privremeno je oduzet. Pokrenuta su dva prekršajna postupka. Muškarci koji su tukli konja proveli su dva mjeseca u istražnom zatvoru i protiv njih podignuta je kaznena prijava zbog mučenja životinja. Još tada iz udruge Prijatelji životinja upozorili su na istu praksu u natjecanjima u povlačenju trupaca. Pozvali su Državni inspektorat da obavijesti sve veterinarske inspektore da ne daju suglasnost za okrutna natjecanja.

"Sve to događa se isključivo zbog profita, što uključuje ilegalno klađenje na iznose od nekoliko desetaka tisuća eura. Već to je u domeni Državnog inspektorata, koji bi trebao spriječiti i sankcionirati nezakonito stjecanje profita, i to na očitu štetu nesretnih životinja", kažu iz udruge.