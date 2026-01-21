Inspekcija upala u horor sklonište, zatekli glad, bolest i kaos: Odgovornima prijete masne kazne

Na noge su se digli građani i udruge za zaštitu životinja nakon potresnih fotografija zanemarenih i zlostavljanih pasa snimljenih u skloništu As-Eko, privatnom azilu koji s gradom Šibenikom i još nizom općina i gradova u šibensko-kninskoj županiji ima ugovor o zbrinjavanju napuštenih pasa na tom području.

Gladni i iscrpljeni, bolesni i ostavljeni na milost i nemilost životinjskog zakona jačega, mnogi psi nisu doživjeli izlazak iz skloništa, udomljenje, ali ni spas udruga građana za zaštitu životinja koje su izvlačile pse iz ovih nehumanih uvjeta u kojima su zbog nebrige gotovo u startu osuđeni na smrt. Fotografije su uznemirujuće i poražavajuće, uzevši u obzir da As-Eko od općina i gradova dobiva novac njihovih građana za zbrinjavanje životinja.

Pas iz azila As-Eko Foto: Prijatelji životinja

Nakon niza prijava o zanemarivanju i iznimno lošim uvjetima u kojima privatno sklonište za životinje As-Eko zbrinjava pse područja šibensko-kninske županije, proveden je nadzor skloništa u kojem je veterinarska inspekcija uočila niz nepravilnosti.

Uginulo štene u azilu As-Eko Foto: Prijatelji životinja

Pas iz azila As-Eko Foto: Prijatelji životinja

Porazni nalaz inspekcije

Sklonište je krcato, preuzimaju se psi više od kapaciteta skloništa, ne sprječavaju se i šire se zaraze, ne zna se tko je odgovoran, tko su uopće osobe koje rade u skloništu, nema dokaza da se provjerava opće stanje životinja, da se vode kartoni i evidencije pasa, nije im osigurana veterinarska skrb niti su mikročipirani, sve što je obvezno prema Zakonu o zaštiti životinja, a sve to utvrdila je veterinarska inspekcija.

Psi niti su upisani, niti su evidentirani, niti su oni koji moraju prijavljeni kao opasni psi. Kao takvi stavljani su u zajedničke boksove u kojim mnogi jednostavno nisu imali šanse. Na to su godinama upozoravale brojne udruge, vidljivo je na stranicama skloništa da su brojne životinje navedene kao “uginule”, a fotografije onih koji su živi zastrašujuće su za jedno sklonište koje za svakog psa dobiva novac od grada.

Pas iz azila As-Eko Foto: Prijatelji životinja

Za sve navedeno, prema Zakonu u zaštiti životinja, kazne za pravnu osobu penju se od četiri do preko šest tisuća eura, a za fizičku odgovornu osobu od 1300 do 2600 eura.

Odgovor Državnog inspektorata prenosimo u cijelosti:

“Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata obavila je više inspekcijskih nadzora u skloništu za životinje iz Vašega upita, a temeljem saznanja da su psi smješteni u skloništu zanemareni s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu.

Osim navedenog veterinarska inspekcija Državnog inspektorat obavila je nadzor i na lokacijama na kojima su psi razmješteni i to u odobrenom skloništu broj SZŽ-045 koje je preuzelo 32 psa i u odobrenom skloništu broj SZŽ-050 koji je preuzelo osam (8) pasa te kod fizičke osobe, članice Udruge Šibenske šape, a koja je putem Ugovora o privremenom udomljavanju psa preuzela na skrb tri psa.

U provedenim inspekcijskim nadzorima su utvrđeno je;

zaprimanje pasa iznad odobrenog kapaciteta skloništa;

nepoštivanje biosigurnosnih mjera;

da prikazani standardni operativni postupci, a kojima se postiže jednoobraznost izvođenja postupaka u skloništu, u cilju osiguranja zdravlje i dobrobit životinja nisu zadovoljavajući,

ne navođenje osobe odgovorne za osiguranje zdravlja i dobrobiti životinja;

da nisu prikazani dokazi da osobe koje rade u skloništu nisu pravomoćno osuđene za djela zanemarivanja, zlostavljanja, mučenja i ubijanja životinja, kao ni da protiv njih za ista djela nije u tijeku sudski postupak;

nisu za sve životinje prikazani dokazi/evidencije da osoblje nadziranog skloništa najmanje dva puta dnevno provjerava opće stanje životinja te da utvrđene promjene upisuju u karton životinje i po potrebi izvijeste veterinara, o čemu se ne vodi evidencija.

Sve navedeno u suprotnosti je sa čl. 61. st. 7. Zakona o zaštiti životinja, a što je kažnjivo čl. 87. st. 1. Zakona o zaštiti životinja

Nadalje, nadzorima je utvrđeno da svim psima nije osigurana veterinarsko-zdravstvena zaštita; što je u suprotnosti s čl. 64.st. 2. t. 1. Zakona o zaštiti životinja, a što je kažnjivo čl. 86. st. 1. t. 73. Zakona o zaštiti životinja. Također pronađeni su psi koji nisu označeni mikročipom u roku od 10 dana od dolaska u sklonište što je u suprotnosti s čl. 64.st. 2. t. 2 Zakona o zaštiti životinja, a što je kažnjivo člankom 86. stavak 1. točka 74. Zakona o zaštiti životinja

Slijedom navedenog poduzimaju se sve zakonom propisane mjere. Inspekcijski postupak je u tijeku.

Napominjemo kako je veterinarska inspekcija Državnog inspektorata i u skloništu iz Vašega upita u prethodnom razdoblju obavila Više inspekcijski nadzora. Konkretno, u od 2020. godine do kraja 2025. godine obavljeno je 14 inspekcijskih nadzora. Temeljem provedenih inspekcijskih nadzora utvrđeno je 13 nepravilnosti, a koje su se odnosile na to da sklonište

- nije izvršilo upis opasnog psa u rubriku OPASAN PAS

- istoga nije prijavio Hrvatskom kinološkom savezu,

- odmah po primitku prijave o izgubljenoj ili napuštenoj životinji nije izvršio upis podataka u Jedinstveni informacijski centar

- naknadno zaprimljeni podatci o izgubljenoj ili napuštenoj životinji nije evidentiralo u Jedinstveni informacijski centar najkasnije slijedeći radni dan

- nije popunio potrebnu evidenciju koja se vodi u skloništu o podacima o zaprimljenom psu

- i jedna nesukladnosti se odnosile na infrastrukturu skloništa", stoji u odgovoru DIRH-a za DNEVNIK.hr.