Pripremite se na gužve: Evo kad se uvodi velika promjena i na hrvatskim granicama

Od 12. listopada na graničnim prijelazima s Hrvatskom počinje primjena elektronskog sustava kontrole ulazaka na teritorij Europske unije (EES – Entry/Exit System) državljana trećih zemalja.

Sve osobe koje iz spomenutih zemalja ulaze u Hrvatsku morat će dati otiske prstiju, a bit će pohranjena i njihova fotografija.

U praksi to će značiti da će putnici morati izaći iz vozila u prostor na hrvatskoj strani, gdje su kamere i gdje će se obaviti skeniranje lica i uzeti otisci prstiju, odnosno biometrijski podaci. Tako će biti i u zračnim lukama.

Ti će podaci služiti za granične provjere pri svakom sljedećem ulasku, što znači da će takav postupak morati proći samo jednom.

Za potrebe EES-a državljanin treće zemlje, znači putnik koji nema državljanstvo ni jedne države članice Europske unije ni državljanstvo Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švicarske.

Zahvaljujući novom sustavu upravljanja granicama, odnosno sustavu ulaska/izlaska (EES), koji će uskoro biti uveden, putovanje u Europu bit će lakše i učinkovitije.



Državljani kojih zemalja moraju biti registrirani u EES-u?

Sustav se primjenjuje na državljane trećih zemalja kojima je potrebna viza za kratkotrajni boravak u europskim zemljama koje upotrebljavaju EES ili nije potrebna viza za kratkotrajni boravak u europskim zemljama koje upotrebljavaju EES.

Kratkotrajni boravak znači razdoblje do 90 dana unutar bilo kojeg razdoblja od 180 dana. To se razdoblje računa kao jedinstveno razdoblje za sve europske zemlje koje upotrebljavaju EES.

Ulasci i izlasci ili odbijanje ulaska elektronički će se registrirati u EES-u.

U Cipru i Irskoj, premda su države članice Europske unije, u putovnice će se i dalje ručno otiskivati pečat.

Ilustracija - Granični prijelaz Foto: Emica Elvedji/Cropix

Koje su prednosti EES-a?

Modernije i učinkovitije granične kontrole: EES će postupno zamijeniti putovnicu s pečatima digitalnim sustavom koji bilježi ulazak i izlazak putnika, što će ubrzati granične kontrole i pomoći osoblju da učinkovitije radi.

EES će postupno zamijeniti putovnicu s pečatima digitalnim sustavom koji bilježi ulazak i izlazak putnika, što će ubrzati granične kontrole i pomoći osoblju da učinkovitije radi. Jednostavnija i brža prekogranična putovanja: EES će putnicima omogućiti da provedu manje vremena na granici zahvaljujući bržim kontrolama i mogućnostima korištenja samoposlužnog sustava i slanja informacija unaprijed.

EES će putnicima omogućiti da provedu manje vremena na granici zahvaljujući bržim kontrolama i mogućnostima korištenja samoposlužnog sustava i slanja informacija unaprijed. Sprečavanje nezakonitih migracija: EES će omogućiti bilježenje ulazaka i izlazaka iz šengenskog područja pomoću otisaka prstiju i prikaza lica kako bi se spriječilo da osobe prekoračuju trajanje dopuštenog boravka, koristeći se lažnim identitetima ili zloupotrebom putovanja bez vize.

EES će omogućiti bilježenje ulazaka i izlazaka iz šengenskog područja pomoću otisaka prstiju i prikaza lica kako bi se spriječilo da osobe prekoračuju trajanje dopuštenog boravka, koristeći se lažnim identitetima ili zloupotrebom putovanja bez vize. Povećanje sigurnosti u šengenskom području: EES će službenicima graničnog nadzora i tijelima za izvršavanje zakonodavstva omogućiti pristup važnim informacijama o putnicima i tako im pomagati u otkrivanju sigurnosnih rizika i borbi protiv teških kaznenih djela i terorizma.

Koji se podaci prikupljaju u EES-u?

Morate dati svoje osobne podatke svaki put kad pristignete na vanjsku granicu europskih zemalja koje upotrebljavaju EES.

U EES-u se prikupljaju, evidentiraju i pohranjuju:

podaci iz vaše putne isprave (npr. puno ime, datum rođenja)

datum i mjesto svakog ulaska i izlaska

prikaz lica i otisci prstiju (tzv. biometrijski podaci)

je li vam odbijen ulazak.

Na temelju prikupljenih biometrijskih podataka izradit će se biometrijski modeli i pohraniti u zajedničkoj usluzi uspoređivanja biometrijskih podataka.

Granični prijelaz Foto: PU vukovarsko-srijemska

Kako će EES funkcionirati? Što je novo tijekom graničnih kontrola?

Ako stižete na granični prijelaz prvi put od uvođenja EES-a:

Morat ćete dati svoje osobne podatke. Službenici zaduženi za kontrolu putovnica skenirat će vaše otiske prstiju ili vam fotografirati lice. Te će se informacije zabilježiti u digitalnoj datoteci.

U vašu se putovnicu (biometrijsku ili nebiometrijsku) neće otisnuti pečat.

Taj postupak može biti brži ako unaprijed unesete neke svoje podatke. Možete ih unijeti s pomoću:

namjenske opreme ("samoposlužni sustav"), ako je dostupna na vašem graničnom prijelazu i/ili

mobilne aplikacije ako ju je na raspolaganje stavila zemlja dolaska ili polaska.

U oba će slučaja biti prisutan službenik zadužen za kontrolu putovnica.

Ako ste od uvođenja EES-a više puta prešli granicu europskih zemalja koje upotrebljavaju EES:

Vaši otisci prstiju ili fotografija lica već će biti zabilježeni u EES-u.

Službenici zaduženi za kontrolu putovnica provjerit će samo vaše otiske prstiju i fotografiju, što će trajati kraće. U rijetkim slučajevima možda će trebati ponovno prikupiti i unijeti podatke.

Ako imate biometrijsku putovnicu, moći ćete brže ući zahvaljujući samoposlužnom sustavu (ako je dostupan na tom graničnom prijelazu). Ako u vašoj digitalnoj datoteci nema prepreka za putovanje, službenik zadužen za kontrolu putovnica obično vas neće morati provjeriti.

Sve o Sustavu ulaska/izlaska (EES) pročitajte OVDJE.