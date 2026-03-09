USKOK optužio šestero ljudi i jedno poduzeće: Namještali su natječaje u dva grada

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv šestero hrvatskih državljana (1964., 1958., 1978., 1987., 1973., 1977.) i jedne pravne osobe zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, zlouporabe u postupku javne nabave te pomaganja u zlouporabi u postupku javne nabave.

Optužnicom se drugookrivljenog – vlasnika jednog obrta tereti da je, tijekom travnja i svibnja 2024. godine u Dugoj Resi i Svetoj Nedelji tražio od prvookrivljenog - pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, gospodarstvo, razvoj i EU fondove u Gradu Duga Resa, da u postupku javne nabave za izvođenje radova vezanih za signalizaciju osigura dodjelu poslova Obrtu na način da se pozivi za dostavu ponuda pošalju Obrtu te gospodarskim subjektima s kojima će drugookrivljeni dogovoriti da dostave ponudu lošiju od ponude Obrta, što je prvookrivljeni prihvatio.

Nadalje je drugookrivljeni dogovorio s trećeokrivljenim - članom jednog trgovačkog društva iz Svete Nedelje da to društvo na poziv za dostavu ponude u navedenom postupku javne nabave dostavi ponudu skuplju od Obrta kako bi ponuda Obrta bila izabrana.

Nakon toga je prvookrivljeni, sukladno dogovoru s drugookrivljenim, naložio da se poziv za dostavu ponuda osim Obrtu uputi i tom trgovačkom društvu. Potom je drugookrivljeni u ime Obrta dostavio ponudu s cijenom od 77.816,25 eura s PDV-om, a trećeokrivljeni je za trgovačko društvo kojeg je član dostavio skuplju ponudu s cijenom od 88.254,11 eura s PDV-om te je s Obrtom kao najpovoljnijim ponuditeljem Grad Duga Resa sklopio ugovor o izvođenju radova.

Osim toga, optužnicom se stavlja na teret petookrivljenoj – direktorici sedmookrivljenog trgovačkog društva da je, tijekom travnja i svibnja 2024. godine u Novalji, Zagrebu i Svetoj Nedelji tražila od četvrtookrivljenog - pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav u Gradu Novalji da u postupku nabave vezano za izradu prometnog elaborata osigura dodjelu poslova sedmookrivljenom društvu na način da se pozivi za dostavu ponuda pošalju osim sedmookrivljenom društvu i gospodarskim subjektima s kojima će oni dogovoriti da dostave lošiju ponudu od ponude sedmookrivljenog društva, što je četvrtookrivljeni prihvatio.

Potom je šetookrivljeni, koji obavlja poslove sedmookrivljenog trgovačkog društva po uputi petookrivljene, dogovorio s trećeokrivljenim da trgovačko društvo iz Svete Nedelje dostavi ponudu skuplju od ponude sedmookrivljenog društva kako bi ta ponuda bila izabrana.

Nakon toga je četvrtookrivljeni, sukladno dogovoru s petookrivljenom, naložio da se poziv za dostavu ponuda osim sedmookrivljenom društvu uputi i trgovačkom društvu iz Svete Nedelje te je potom petookrivljena za sedmookrivljeno društvo dostavila ponudu s cijenom od 22.250,00 eura s PDV-om, a trećeokrivljeni je za trgovačko društvo iz Svete Nedelje dostavio skuplju ponudu s cijenom od 27.375,00 eura s PDV-om, te je Grad Novalja s sedmookrivljenim društvom kao najpovoljnijim ponuditeljem sklopio ugovor o izradi prometnog elaborata.