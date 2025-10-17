Stručnjakinja za EU fondove o kontroli javne nabave: "Gotovo sve se temeljito češlja, ali ima nešto što javnost često ne zna..."

Istražitelji EPPO-a u četvrtak su priveli ravnateljicu Doma zdravlja Zapad Jelenu Rakić Matić i njezinu zamjenicu Željku Župčić. Ustanova od danas nema vodstvo.

O kontroli jednostavne javne nabave u Hrvatskoj reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić razgovarala je s Arianom Velom, stručnjakinjom za EU fondove.

Ivana Kopčić, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Kontrolom postupaka javne nabave u Hrvatskoj bavi se Državna komisija formirana za takve postupke, no ovisi i o tome financira li se nabava iz fondova EU-a ili iz nacionalnog ili lokalnih proračuna, pojasnila je Vela.

"Kada govorimo o ovim zadnjima, postoje razne razine kontrole – kako od naručitelja, unutar same organizacije, postoji i državna revizija, to je upravni nadzor kojeg vrši ministarstvo, te cijeli onaj dio koji se odnosi na tijela kaznenog progona. Kada se radi o javnoj nabavi koja se financira iz europskih fondova, onda je taj okvir kontrole još stroži – tada postoji cijeli sustav upravljanja i kontrole gdje postoje dvije ili tri razine tijela koja vrše kontrolu unutar svakog projekta. Na to onda imamo i samo revizijsko tijelo u RH, a onda naravno u pojedinim situacijama kroz određena uzorkovanja, postoje u europski revizori", objašnjava.

Upitana bi li bilo kontrole da nije bilo anonimne prijave kao u ovom slučaju zagrebačkog Doma zdravlja, Vela odgovara da je to teško reći, ali da tijela u sustavima upravljanja i kontrole temeljito češljaju gotovo svaki postupak javne nabave.

"Mogu reći da čak mi koji se bavimo ovim poslom smatramo da u nekim okolnostima i situacijama oni pretjeruju", kazala je.

Ariana Vela Foto: Dnevnik Nove TV

Upitana je li moguće jedan projekt podijeliti u više manjih natječaja i na taj način izbjeći kontrolu Vela odgovara: "Može se probati, ali to, kad su EU nabave u pitanju, ne završi dobro."

"Cijepanje nabave je nešto što je zabranjeno i po našem zakonu o javnoj nabavi, a jednako tako je i vrlo, vrlo zabranjeno u javnim nabavama koje su financirane kroz projekte koji se financiraju fondovima EU. U takvim situacijama, kada nadležna tijela utvrde da je došlo do cijepanja javne nabave radi izbjegavanja provedbe više razine postupka i do izbjegavanja načela transparentnosti, dolazi do utvrđivanja nepravilnosti i financijske korekcije koja tada iznosi 100 posto, u toj situaciji takav korisnik gubi 100 posto sredstava koje bi imao po tom ugovoru i mora ih platiti sam", ističe Ariana Vela.

Pragovi za primjenu Zakona o javnoj nabavi se nisu mijenjali od 2017., ističe, dodajući kako smatra da ih treba povećavati s obzirom na inflaciju i druge učinke koji dovode do povećanja cijena.

"Treba istaknuti, a što javnost vrlo često ne zna, da su i postupci jednostavne javne nabave nešto što javnost može kontrolirati. Naime, svi postupci javne nabave koji imaju procijenjenu vrijednost veću od 2650 eura plus PDV moraju biti objavljeni u planovima nabava svih naručitelja i kasnije kada su ugovori sklopljeni u registrima ugovora, a to sve gledatelji mogu vidjeti na elektroničkom oglasniku javne nabave. Dakle, tko želi provjeriti nekog konkretnog naručitelja, može to učiniti i kontrolirati jednostavne nabave u određenoj mjeri", poručila je Vela.

