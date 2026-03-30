Provjeravali prati li ih policija: Zaposlenik gradske tvrtke dilao podatke MUP-a

USKOK je podigao optužnicu protiv petorice muškaraca koje tereti da su zloupotrebljavali pristup policijskim podacima kako bi provjeravali jesu li pod tajnim nadzorom.

Prema optužnici, skupina se organizirala kako bi dolazila do informacija iz sustava Ministarstva unutarnjih poslova. Ključnu ulogu imao je jedan od okrivljenika koji je, zahvaljujući svom radnom mjestu u gradskom poduzeću, imao pristup podacima o vlasništvu vozila. Iako je znao da takve informacije ne smije dijeliti, koristio ih je za privatne svrhe.

Ostali članovi skupine dostavljali su mu registarske oznake vozila za koja su sumnjali da ih policija koristi u tajnom nadzoru. Nakon što bi provjerio podatke u sustavu, informacije je prosljeđivao dalje, a one su završavale kod drugih osoba iz kriminalnog miljea.

Na taj su način osumnjičeni pokušavali otkriti prate li ih policijske službe, što im je omogućavalo da prilagode svoje ponašanje i potencijalno izbjegnu kazneni progon.

USKOK smatra da su takvim postupanjem počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti u sastavu zločinačkog udruženja, a slučaj će se dalje voditi pred Županijskim sudom u Zagrebu.

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti:

"USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv petorice hrvatskih državljana (1983., 1984., 1995., 1979., 1984.), od kojih dvojica imaju i državljanstvo Bosne i Hercegovine (1983., 1984.), zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti u sastavu zločinačkog udruženja, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti u sastavu zločinačkog udruženja te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

Optužnicom se I., II., III. okr. i osobi koja je u međuvremenu preminula (dalje: sada pokojna osoba) stavlja na teret da su se, u razdoblju od lipnja 2020. do ožujka 2021. godine, u Zagrebu i Splitu te drugim mjestima u Hrvatskoj, povezali u zajedničko djelovanje u okviru zločinačkog udruženja kako bi za sebe i druge zainteresirane osobe pribavili podatke jesu li predmet kriminalističkog istraživanja.

Navedeno su ostvarili putem provjere podataka iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova o vlasništvu motornih vozila za koja su smatrali da ih policijski službenici koriste prilikom tajnog nadzora, a uvid u koje podatke je okviru svog radnog mjesta imao I. okr. kao odgovorna osoba jednog trgovačkog društva.

Naime, II., III. okr. i sada pokojna osoba su podatke o registarskim oznakama vozila za koja su smatrali da se koriste za njihov tajni nadzor, kao i upite zainteresiranih pripadnika kriminalnog miljea o registarskim oznakama takvih vozila dostavljali I. okr. - zaposleniku jedne podružnice trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zagreba, kojemu su za potrebe poslovanja tog trgovačkog društva bili dostupni podaci iz Informacijskog sustava MUP-a o upisanim vlasnicima motornih vozila.

Iako su svi znali da pristup takvim podacima neovlaštenim osobama nije dozvoljen, I. okr. je u nedopuštene svrhe pristupao podacima o vlasništvu traženih vozila iz Informacijskog sustava MUP-a, nakon čega ih je dostavljao II. okr. i sada pokojnoj osobi, pri čemu je II. okr. podatke prosljeđivao III. okr., a II., III. okr. i sada pokojna osoba su te podatke prosljeđivali IV. i V. okr. te drugim zainteresiranim osobama", stoji u priopćenju USKOK-a.