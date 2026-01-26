USKOK odbacio Thompsonovu prijavu protiv Tomaševića

Odvjetnik Marka Perkovića Thompsona Andro Marijanović kazneno je potkraj prošle godine prijavio zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i direktora zagrebačke Arene Sretana Šarića zbog nedobivanja dozvole za drugi koncert Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).

USKOK je sada izvijestio odbačena kaznena prijava koju je trgovačko društvo Infinite show d.o.o. podnijelo protiv Tomaševića i Šarića.

USKOK je donio rješenje o odbačaju kaznene prijave koju je trgovačko društvo Infinite show d.o.o. putem punomoćnika podnijelo protiv Tomaševića, gradonačelnika Grada Zagreba i Šarića, direktora Podružnice Arena Zagreb trgovačkog društva Zagrebački Holding d.o.o., zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti vezano za neudovoljavanje traženju podzakupa dvorane Arena Zagreb za održavanjeThompsonova koncerta za dan 28. prosinca 2025. godine.

"Kaznena prijava je odbačena budući da iz analize svih relevantnih okolnosti i dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi kako se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela niti nekog drugog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti. Rješenjem o odbačaju kaznene prijave trgovačkom društvu Infinite show d.o.o. dana je uputa o pravu na preuzimanje progona", pojasnili su iz USKOK-a.

