USKOK odbacio Thompsonovu prijavu protiv Tomaševića

USKOK je izvijestio da je odbačena kaznena prijava koju je Thompson podnio protiv zagrebačkog gradonačelnika.
Odvjetnik Marka Perkovića Thompsona Andro Marijanovićkazneno je potkraj prošle godine prijavio zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i direktora zagrebačke Arene Sretana Šarića zbog nedobivanja dozvole za drugi koncert Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).
USKOK je sada izvijestio odbačena kaznena prijava koju je trgovačko društvo Infinite show d.o.o. podnijelo protiv Tomaševića i Šarića.
USKOK je donio rješenje o odbačaju kaznene prijave koju je trgovačko društvo Infinite show d.o.o. putem punomoćnika podnijelo protiv Tomaševića, gradonačelnika Grada Zagreba i Šarića, direktora Podružnice Arena Zagreb trgovačkog društva Zagrebački Holding d.o.o., zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti vezano za neudovoljavanje traženju podzakupa dvorane Arena Zagreb za održavanjeThompsonova koncerta za dan 28. prosinca 2025. godine.
"Kaznena prijava je odbačena budući da iz analize svih relevantnih okolnosti i dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi kako se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela niti nekog drugog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti. Rješenjem o odbačaju kaznene prijave trgovačkom društvu Infinite show d.o.o. dana je uputa o pravu na preuzimanje progona", pojasnili su iz USKOK-a.