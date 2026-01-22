Inspektorat potvrdio: Marko Perković Thompson ilegalno je gradio u Čavoglavama, evo što će biti s građevinama

Nakon priloga novinarke Danke Derifaj u emisiji Provjereno o dva ilegalno izgrađena objekta na česticama u vlasništvu pjevača Marka Perkovića Thompsona u Čavoglavama, Državni ispektorat je proveo inspekciju, a sada su stigli rezultati nadzora.

Građevine u Čavoglavama izgrađene na sedam katastarskih čestica - moraju biti ukonjene.

"Građevinska inspekcija Državnog inspektorata obavila je inspekcijski nadzor k.č. 1315/1, 1315/2, 1312/5, 1315/7, 1315/8, 1315/9 i 1315/10 k.o. Čavoglave. Inspekcijskim nadzorom utvrđene su povrede propisa iz područja građenja te je pokrenut upravni postupak u kojem je doneseno rješenje kojim se investitoru naređuje da u roku od 90 dana, od dana zaprimanja rješenja, postupi sukladno izreci rješenja, tj. ukloni bespravno izgrađene građevine na navedenim česticama", odgovorili su na upit Danke Derifaj iz Državnog ispektorata.

Inspekcija stiže u Čavoglave Foto: DNEVNIK.hr

Inspektorat najavio inspekcijski očevid - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Splitu - 6 Foto: Marko Perković Thompson/Facebook