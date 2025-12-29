Thompsonov odvjetnik o prijavi USKOK-u: "Tomašević je samovoljno oštetio Grad, nije donio nikakvu odluku"

Nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni 27. prosinca i kontroverzi oko dozvole za koncert i dan kasnije, pjevačev odvjetnik najavio je kaznenu prijavu USKOK-u protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i direktora Arene Sretana Šarića.

"Ovdje se radi o kazanom djelu zloporabe položaja i ovlasti. Dakle, ako vi iskoristite svoje položaje i ovlasti, na taj način napravite nekome štetu ili nekome korist - vi ste tim ostvarili to kazneno djelo. U konkretnom slučaju, kada gradonačelnik bez nekakve podloge nije dao da se iznajmi Arena, on je time oštetio Grad Zagreb. On nikada nije donio bilo kakvu odluku ili mjeru koja bi sprječavala održavanje koncerta. Koncert je definitivno protekao u skladu sa zakonom jer nikakva prijava nije podnesena", rekao je odvjetnik Andro Marijanović za Dnevnik.hr.

Dodao je da je Zagreb izgubio prihode isključivo "zbog samovolje gradonačelnika Tomaševića koji se time htio dodvoriti svojoj političkoj populaciji". Time je, navodi, oštetio gradski proračun: "Možete slobodno povući paralelu s onim kad je Bandić nekome navodno dao tržnice, besplatno". Istaknuo je da nikada nisu dobili ni službeno objašnjenje.

Marko Perković Thompson Foto: Luka Gerlanc/Cropix

"U nekoliko navrata smo ih pozivali za objašnjenje. Mogli su reći - ne može taj pjevač, može termin. Nikad nismo dobili nikakav odgovor. I to vam govori da oni tapkaju u praznom i da jednostavno nemaju podlogu za to što rade. Spomenuo je nova pravila, mi smo tražili nove ugovorne odredbe, pravila poslovanja - nema ih", rekao je.

Na pitanje o zaključku kojim je Zagrebačka Gradska skupština zabranila korištenje simbola i poruka koje potiču mržnju, uključujući i poklič "Za dom spremni", rekao je da se njega ne može osporavati, ali da se zakona mora držati. Odnosno da policija mora reagirati ako se u bilo kojem privatnom ili javnom prostoru veliča NDH ili bilo što zabranjeno.

"To što su oni donijeli je ništa. Pozivaju gradonačelnika da donese mjere, a mjera nema. Gradonačelnik je trebao izaći s nekakvom odluku, pravilima poslovanja. Međutim, to što je on donio je neprovedivo. Znači da bi za svaki prostor, ne samo za Arenu morao komunicirati o programu i vidjeti je li to u skladu sa zakonom. Primjerice - da je Thompsonu u ugovoru naveo uvjete da neće pjevati Bojnu Čavoglave ili što ako je bude pjevao, ili ako ju netko treći bude pjevao", objasnio je Marijanović. Dodao je da niti nakon jednog do sad održanog koncerta nije bilo nikakvih prijava - ni od DORH-a, ni policije.

Prijava protiv direktora Arene - tražit će odštetu

Kaznenu prijavu USKOK-u podnijet će i protiv direktora zagrebačke Arene, Sretana Šarića. Kažu, i njegova odgovornost je velika - trebao je od Tomaševića tražiti objašnjenje, odnosno nalog o odluci. Dodaje da ni od njega nikad nisu dobili objašnjenje o dozvoli, odnosno zabrani za koncert.

"Gradonačelnik kaže neka idu na sud, neka pobiju odluku, a nije ju nikad ni donio. Oni su željeli šutjeti do koncerta pa da to prođe kako tako, misleći da će to završiti, ali neće. Oni ćele izložiti Holding, ali oni kao društvo nisu odgovorni. Kroz istragu će morati navesti zašto nisu dopustili taj koncert, čime Grad nije uprihodio određen iznos. Društvo 'Infinite show', koje ja zastupam, još nije navelo iznos odštete jer ga moramo specificirati, ali je sigurno pozamašan. Tražit će se direktno od Tomaševića, kao fizičke osobe i od Šarića, kao direktora Arene", objasnio je odvjetnik.

Rekao je da bi ovaj slučaj morao imati i posljedice za sve ostale izvođače. Ponovio je da nisu imali razloge, odnosno da Tomašević nije imao uporište za odbijanje koncerta.

"Arena je jučer trebala biti u zakupu, a Grad je trebao prihoditi 50 - 100 tisuća eura. Nije ih uprihodio iz njegove samovolje", poručio je Marijanović.