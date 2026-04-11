Stanovnici malog mjesta u strahu: Provalnici imaju specifičnu metodu, evo gdje prvo traže ključeve

Stanovnici Žrnovnice podignuli su se na noge nakon što je jedan od mještana na svojoj nadzornoj kameri zabilježio sumnjivo ponašanje nepoznatih osoba u blizini obiteljske kuće. Snimke su odmah proslijeđene policiji, koja trenutno radi na utvrđivanju identiteta osoba sa snimke.

Ono što ovaj pokušaj provale čini specifičnim je metoda kojom se navodni počinitelji služe. Prema dostupnim informacijama, osobe se ne najavljuju niti zvone na vrata kako bi provjerili ima li koga kod kuće. Umjesto toga, odmah pokušavaju ući u kuću isprobavajući je li kvaka zaključana.

U slučaju da su vrata zaključana i da ne uspiju ući unutra, počinitelji ne odustaju odmah. Prema svjedočanstvu mještanina, jedan od njih tada kreće u detaljno pretraživanje dvorišta i ulaznog prostora.

"Standardna" skrovišta prva na meti

Posebnu pažnju posvećuju vjetrobranskim staklima, otiračima, a naročito vazama za cvijeće (pitarima) koje se nalaze pokraj ulaznih vrata. Razlog je jasan – traže ključeve koje ljudi ponekad ostavljaju na tim "skrivenim" mjestima kako bi ih mogli iskoristiti ostali članovi kućanstva.

Pokušaj provale u Žrnovnici Foto: Facebook/zrnovnica.hr

Povodom ovog događaja, mještanima i javnosti upućeno je nekoliko važnih upozorenja:

Zaključavajte vrata: Čak i kada ste nakratko izvan kuće ili u stražnjem dijelu dvorišta, ulazna vrata neka budu zaključana.

Kriza "sigurnih" mjesta: Nikada ne ostavljajte ključeve ispod otirača, u pitarima, iznad štokova ili na drugim sličnim mjestima. To su prve lokacije koje provalnici provjeravaju.

Vrijedne stvari: Ne ostavljajte vrijedne predmete, torbe ili novčanike na vidljivim mjestima u dvorištu ili blizu prozora.

Iz policije apeliraju na građane da bilo kakvu sumnjivu aktivnost ili osobe koje se neobično zadržavaju u blizini privatnih posjeda odmah prijave na broj 192.