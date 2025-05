Uplatili su tisuće eura, a zauzvrat dobili – ništa: "Majstor" stao pred kamere Dnevnika Nove TV

Klijente je ostavio s nedovršenim kućama, a potom vlastite radnike optužio za kašnjenje i neuspjeh. Iza njih ostaju dugovi, nedovršeni poslovi i prevareni ljudi. A oni? Već sutradan otvaraju novu tvrtku i kreće novi krug prijevara.

Više desetaka građana javilo se ekipi rubrike Poziv s istom pričom: potpisali su ugovor, uplatili novac – i ostali bez svega.

Pad u zamku

Potrebni su vam građevinski radovi, fasada, popravak krova. Na internetu potražite rješenje i jednim klikom upadate u zamku.

"Djeluje lijepo, simpatično, pristojno, dok ne izvuče što hoće. Jedna uhodana priča koju on prodaje. Nakon pet godina, skela je još uvijek ovdje i posao nije završen. Jedan dan su ljudi došli i onda nestali", ispričao je Boris Hruševar.

Više ljudi nasjelo je na istu priču građevinara Valentina Rasporića.

Čovjek koji je htio ostati anoniman ispričao je ekipi rubrike Poziv da je zatražio građevinske usluge za koje je ugovorena cijena bila 10.000 eura. Na gradilište je dolazio samo jedan radnik, a Rasporić je uvjeravao da će doći i ostatak radnika kada završe s drugim poslom. No radnika nije bilo. Građevinar dolazi s novom pričom.

"On nema obzira ni prema rođenoj majci. Rekao je da je ona bolesna, da mu treba hitno novac da bi kupio skupi lijek kako bi ona ozdravila. Rekao mi je - ako hoćeš nudim ti auto za 5000 eura i ja ću tim novcem nabaviti materijal i platiti radnik'."

Sklopili su kupoprodajni ugovor. Valentinova majka navedena je kao prodavatelj automobila. No ubrzo stiže hladan tuš. Iako ima prometnu dozvolu - na registraciju dolazi treća osoba. Rasporić je klijentu pokušao prodati tuđi auto.

Rasporić tvrdi da ima dokumentaciju kojom će dokazati nevinost. "Nisam prevarant. Nisam. Optužuju me i klevetaju me da jesam. Ja sam imao nestručne ljude, za to sam kriv i došlo je do prekida. Ljudi okolo puno pričaju, ispao sam prevarant, a nije, uzeo jesam, nisam oteo, kako bih rekao jednostavno", rekao je.

Malo poduzetničke povijesti

Ali Rasporić iza sebe već ima duži poduzetnički staž. 2004. pokreće obrt VR TRANS, koji zatvara za godinu dana. 2013. otvara svoju prvu tvrtku VR SOLAR, nju zatvara 2021., 2019. za 10 kuna otvara tvrtku VR Trans koja 2023. završava u stečaju. Godinu dana kasnije povezuje ga se s tvrtkom VR Tehnika na kojoj je kao vlasnica navedena njegova majka Jasenka.

"Cijeli život se boriš i hoćeš si sada za mirovinu nešto napraviti, da kuća na nešto izgleda, i onda naletite na ovako nešto. Ne možete vjerovati da ste baš nalejeli na totalnog prevaranta, kriminalca", rekao je Nevio Floričić.

Na kraju balade - ostaju nedovršene fasade i krovovi za koje je Valentin uredno primio novac.

Postoji li rješenje?

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić je o ovom problemu razgovarao s Petrom Jurinom iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Jurina je objasnila da država ovakve situacije pokušava svesti na najmanju moguću mjeru, no one su i dalje prisutne.

Rasporić je uspio otvoriti više tvrtki. Jurina je rekla da on to ne bi mogao napraviti u slučaju da ima nepodmirena dugovanja u tvrtkama čiji je on osnivač ili direktor, a koja su zabilježena u bazama Porezne uprave. U tom slučaju bi sudski registar dobio te informacije te bi trebao odbiti njegov zahtjev za upis u registar nove tvrtke.

Na pitanje Mikića ulazi li u registar činjenica da opetovano vara klijente, Jurina je odgovorila: "Nažalost ne. To su privatni odnosi između njega i njegovih klijenata. Oni bi to trebali prijaviti nadležnim institucijama. A ako bude osuđen za prevaru, onda ne može postati osnivač trgovačkog društva".

Tijekom 2026. godine je planirana izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima gdje će se analizirati potreba za raspisivanjem novih mjera pri otvaranju trgovačkih društava, rekla je Jurina.

Jurina je objasnila i kako građani mogu provjeriti s kime posluju. "Putem web stranice sudskog registra ili osobno na Trgovačkom sudu u sudskom registru. Podaci se ažuriraju na dnevnoj bazi, čim dođe novi podatak mi ga ažuriramo", zaključila je.

