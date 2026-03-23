Pred crni utorak
FOTO/VIDEO Uoči drastičnog poskupljenja: Dugačke kolone vozila na postajama s gorivom
Kilometarske gužve na prometincama zbog poskupljenja goriva.
Uoči sutrašnjeg uvođenja novih cijena naftnih derivata, na hrvatskim benzinskim postajama zavladala je prava opsada. Danas se diljem zemlje mogu vidjeti dugačke kolone automobila i nestrpljive vozače koji točenjem goriva pokušavaju uštedjeti i do desetak eura po spremniku.
Gužve na benzinskim pumpama - 2 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix
Gužve na benzinskim pumpama - 3 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix
Iako je Vlada na sjednici intervenirala u trošarine i ograničila trgovačke marže, udar na džepove građana bit će neizbježan i snažan. Bez Vladine intervencije, cijene bi bile još drastičnije, no i s novim mjerama, od ponoći nas očekuju sljedeće cijene:
Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako svjedočimo agresivnom i silovitom rastu cijena nafte na svjetskim burzama, uzrokovanom nestabilnostima na Bliskom istoku.
"To je kriza strukturnog poremećaja na globalnoj razini, vanjski šok predstavljaveliki problem za cijelu Europu", poručio je premijer.
Gužve na benzinskim pumpama - 4 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix
Gužve na benzinskim pumpama - 5 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix
Na snimkama se vidi kako vozači strpljivo čekaju u kolonama koje se protežu duboko u prometnice, svjesni da će od sutra svaki odlazak na benzinsku postaju biti znatno skuplji. Podsjetimo, ove ograničene cijene ne vrijede na autocestama, gdje će gorivo biti još skuplje.
Obavijesti uključene