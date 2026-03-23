Pogledajte kako će vam država pomoći: Ovo je novi paket mjera protiv poskupljenja

Vlada je usvojila novi 10. paket mjera za zaštitu građana i gospodarstva od rasta cijena, prije svega energenata, uslijed rata na Bliskom istoku koji je izazvao poremećaje na globalnoj razini.

Vrijednost ovog Vladinog paketa iznosi 450 milijuna eura.

Cijena električne energije za građane i poduzetnike ostaje ista do 1. listopada 2026. godine, a za najugroženije građane su namijenjene potpore. Prosječni račun za struju bit će s potporama države niži za 8,8 posto, kažu u Vladi, a godišnja ušteda iznosit će 53 posto.

Pravo na pomoć od 70 eura po kućanstvu imaju korisnici zajamnčene minimalne naknade (ZMK), korisnici inkluzivnog dodatka, nacionalne naknade za starije osobe i novčane naknade za nezaposlene branitelje. Mjera se odnosi na 125.000 osoba s tim statusom u Hrvatskoj.

Stabilnost opskrbe plinom osigurana je do 30. rujna.

Vlada će poljprivrednicima pomoći pri provedbi sjetve i sadnje kako bi očuvala domaću proizvodnju hrane i ublažiti rast troškova hranom.

Poljoprivrednici, ribari i mali distributeri dobit će šestomjesečni moratorij na kredite.

Za prijevoznike u javnom prijevozu također je predviđena potpora.

Potpora je predivđena i za obnovljive izvore energije u kućanstvima.

Nastavlja se i s mjerom potpore studentima kako cijena prehrane ne bi narasla pa obrok za studente koji je 0,86 eura tako i ostaje do kraja rujna.

