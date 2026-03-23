Pogledajte kako će vam država pomoći: Ovo je novi paket mjera protiv poskupljenja

Vlada je usvojila novi 10. paket mjera za zaštitu građana i gospodarstva od rasta cijena, prije svega energenata, uslijed rata na Bliskom istoku koji je izazvao poremećaje na globalnoj razini.
Vrijednost ovog Vladinog paketa iznosi 450 milijuna eura.
Novi paket mjera
Cijena električne energije za građane i poduzetnike ostaje ista do 1. listopada 2026. godine, a za najugroženije građane su namijenjene potpore. Prosječni račun za struju bit će s potporama države niži za 8,8 posto, kažu u Vladi, a godišnja ušteda iznosit će 53 posto.
Cijene struje
Pravo na pomoć od 70 eura po kućanstvu imaju korisnici zajamnčene minimalne naknade (ZMK), korisnici inkluzivnog dodatka, nacionalne naknade za starije osobe i novčane naknade za nezaposlene branitelje. Mjera se odnosi na 125.000 osoba s tim statusom u Hrvatskoj.
Naknada za troškove energije
Stabilnost opskrbe plinom osigurana je do 30. rujna.
Cijene plina
Vlada će poljprivrednicima pomoći pri provedbi sjetve i sadnje kako bi očuvala domaću proizvodnju hrane i ublažiti rast troškova hranom.
Pomoć poljoprivrednicima
Poljoprivrednici, ribari i mali distributeri dobit će šestomjesečni moratorij na kredite.
Moratorij na kredite
Za prijevoznike u javnom prijevozu također je predviđena potpora.
Potpora javnom prijevozu
Potpora je predivđena i za obnovljive izvore energije u kućanstvima.
Obnovljivi izvori
Nastavlja se i s mjerom potpore studentima kako cijena prehrane ne bi narasla pa obrok za studente koji je 0,86 eura tako i ostaje do kraja rujna.
Pomoć studentima
