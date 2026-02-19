Zbog rekonstrukcije stare jezgre građanima uništeni domovi: "Ni granate 90-ih nisu ovakvo nešto napravile!"

Zgrada koja se nagnula, zidovi koji su popucali, iseljene obitelji, obrtnici, a svima je trebalo biti ljepše. Plan je bio rekonstrukcija aglomeracije.

U staroj jezgri ona traje već tri godine, a dio Karlovčana samo zbraja štete za koje je pitanje tko će ih sanirati ili platiti! Metode izvođenja radova koje se nigdje ne spominju, a koje su primjenjivane - pretvorile su staru gradsku jezgru u ratno polje.

Građani upozoravaju da ni potres, pa čak ni granate u ratu 90-ih nisu napravile toliku štetu. Naručitelj, lokalno komunalno poduzeće i gradonačelnik - sliježu ramenima i tvrde, bit će bolje.

Kad? - pitaju se Karlovčani. Svoje domove i poslovne prostore posljednje tri godine koriste samo kako bi užas koji su doživjeli pokazali novinarima.

U Zvijezdi, staroj karlovačkoj gradskoj jezgri, oštećeno je ukupno pedesetak objekata. Za aglomeraciju u Karlovcu Europska unija dala je novac. Grad i Vodovod i kanalizacija su naručitelj projekta, a izvođač GIP PIONIR dužan je po projektu obaviti radove. Nadzor provodi slovenska tvrtka Projekt. d.d.

Iz Državnog inspektorata kažu da su u 2024. privremeno zatvorili gradilište zbog utvrđenih nepravilnosti, no kamere Nove TV snimila je da se zabrana nije poštovala.

Zašto su se oglušili na zabranu? Tko im je odobrio korištenje talpi? Hoće li solidarno snositi štetu? Izvođač ne odgovara. Nadzorni inženjer poručuje da nije ovlašten za izjave i da se treba obratiti naručitelju. A naručitelj - Grad te Voda i Kanalizacija upiru pak prstom u njih.

No, rad na promjeni kanalizacijske i vodovodne mreže nije donio probleme samo u užem centru Karlovca, nego i u drugim dijelovima grada. Godinama stanovnici Dubovca i okolnih četvrti upozoravaju na ispravnost vode.

Oni samo žele pitku vodu i siguran krov nad glavom. Sa svakom pukotinom, stanara i poduzetnika u Zvijezdi je sve manje.

Iz resornog Ministarstva zaštite okoliša za Provjereno kažu da su više puta izašli na teren i nisu pronašli nepravilnosti u korištenju europskih sredstava, a 2022. nisu utvrdili odstupanja od projekta. Grad je osigurao 700.000 eura za sanaciju, no još uvijek ne mogu natjerati izvođača da preuzme svoj dio odgovornosti. U ovom trenutku Građevinski fakultet dovršava vještačenje osam zgrada čiju obnovu procjenjuju na milijun eura.

Bit će lijepo kada radovi završe, kažu odgovorni. Što to znači svima njima kojima krov doslovno visi nad glavom, koji su zbog opasnosti od urušavanja morali napustiti svoje domove i zatvoriti svoje obrte, pitaju se Karlovčani. Zvijezda je izgrađena u 16. stoljeću kao utvrda za obranu od Turaka. No od teške građevinske mašinerije nije se uspjela obraniti.



Sve s čime se u ovom slučaju muče Karlovčani, kao i što kažu nadležni i odgovorni, pogledajte u prilogu reporterke Provjerenog Jelene Rastočić.