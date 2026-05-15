Ukrao vozilo uz prijetnje pa krenuo u opasnu vožnju: Jedna osoba ozlijeđena

Prema priopćenju tužiteljstva, sumnja se da je 26-godišnjak 11. svibnja na širem području Križevaca uz prijetnju nožem i nadražujućim sprejem prisilio muškarca da izađe iz parkiranog automobila, nakon čega je ukrao vozilo i odvezao se.
Nedugo potom, vozeći otuđeni automobil državnom cestom na području Sokolovca, namjerno je udario u vozilo koje ga je pretjecalo.
Zbog sudara vozač drugog automobila izgubio je kontrolu nad vozilom, koje se potom nekontrolirano zanosilo po cesti. U incidentu je ozlijeđen.
Sudac istrage Županijskog suda u Bjelovaru prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva te osumnjičenom odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.