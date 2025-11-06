Horor u Srbiji! Ubio je partnericu i njezino tijelo sakrio u škrinju, uhitili su ga

Policija u Leskovcu uhitila je 43-godišnjeg Dalibora Demirovića iz Pečenjevca u Srbiji, osumnjičenog za teško ubojstvo svoje 36-godišnje partnerice.

Sumnja se da je ženu usmrtio 2. studenog u obiteljskoj kući, nakon čega je pobjegao.

Osumnjičenom je određen pritvor do 48 sati, a uz kaznenu prijavu bit će priveden Višem javnom tužiteljstvu u Leskovcu, piše Telegraf.rs.

Podsjetimo, zločin koji je potresao Srbiju otkriven je kada je policija pronašla tijelo Katarine Gligorijević skriveno u zamrzivaču.

Za njezino ubojstvo odmah je bio osumnjičen njezin izvanbračni partner Dalibor Demirović.

U trenutku bijega Demirović se nalazio u kućnom pritvoru pod elektroničkim nadzorom zbog drugog kaznenog djela.

Pretpostavlja se da je skinuo nanogicu i pobjegao crvenim automobilom, zbog čega je pokrenuta opsežna policijska potraga u koju su se uključili i brojni mještani.

Kućni pritvor mu je ranije određen zbog napada na službenu osobu — navodno je na policajca bacio ogradu s terase.

Međutim, mještani izražavaju sumnju u tu verziju događaja.

Susjedi i obitelj tvrde da je odnos između Dalibora i Katarine bio pun sukoba.

"Ne znam zašto ju je ubio, ali nikada se nisu slagali. Vukli su se pet, šest godina, a posljednjih godinu dana živjeli su na katu naše kuće. Stalno su se svađali, toliko da su i susjedi čuli", ispričala je Daliborova majka.

Prema njezinim riječima, tog kobnog dana vratila se s polja kad je Dalibor došao u roditeljski dio kuće i tražio mlađeg brata.

"Pitao je gdje je, rekla sam mu da još nije došao iz grada. Čim se brat vratio, Dalibor se opet pojavio i rekao mu da dođe s njim. Kad su se popeli na kat, vidio je Kaćine noge – bila je mrtva. Dalibor mu je tada rekao: 'Vidi što sam napravio!'" ispričala je, piše Telegraf.

Majka kaže da u tom trenutku nije znala za zločin i mlađi sin samo joj je rekao da se spreme i napuste kuću.

"Otišli smo kod moje kćeri u Bojnik, a tamo mi je rekao što je učinio. Šokirala sam se", rekla je kroz suze.

Mještani Pečenjevca za Dalibora nemaju lijepih riječi.

"Bio je problematičan, već je bio oženjen i ima troje ili četvero djece iz tog braka. Ni s Kaćom se nije smirio. Policija ga je stalno tražila, jednom je na njih bacio betonske blokove. Nosio je nanogicu", ispričao je susjed.