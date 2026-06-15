Na sigurnosno izvješće o kobnom sudaru čekat će se najmanje godinu dana: "Bilo je samo pitanje trenutka kada će se ovo dogoditi"
Piše Ivan Kaštelan, DNEVNIK.hr,
15. lipnja 2026. @ 19:29
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Tijelo četvrte osobe stradale u velikoj pomorskoj nesreći u moru ispred Splita, izvučeno je iz trupa potopljene jedrilice na dubini od pedeset metara. Jedna češka državljanka još uvijek se oporavlja u bolnici te je izvan životne opasnosti. Istraga o tome kako je do tragedije došlo se nastavlja.
Jedrilica je pod francuskom zastavom, skiper i putnici državljani su Češke, zbog čega je istraga međunarodnog karaktera.
S potonule jedrilice izvučena četvrta žrtva pomorske nesrećeFoto:
DNEVNIK.hr
Upitan hoće li se te države uključiti u istragu, Slaven Bušić iz Agencije za istraživanje nesreća je rekao da ne bi spekulirao, no naglašava da oni na to, kao zaiteresirana strana, imaju pravo.
Slaven Bušić, Agncija za istraživanje nesrećaFoto:
DNEVNIK.hr
Na završno sigurnosno izvješće čekat će se najmanje godinu dana. Državno odvjetništvo naložilo je izuzimanje uzoraka i tragova radi provođenja toksikološkog vještačenja. Naloženo je i pomorsko-tehničko vještačenje katamarana.
"Službe su obavile razgovor. Oni su bili u KBC-u Split i s njima se obavio razgovor. Razgovor se obavio i s putnicima na katamaranu, posadom te s ljudima koji su tu nesebično priskočili u pomoć, gumenjacima, brodovima koji su bili u blizini", rekao je Željko Kuštera iz Lučke kapetanije Split.
U idućim danima slijedi izazovna akcija izvlačenja jedrilice.
"Dubina je prilično velika. Dubina je ta koja utječe na sve - na vrijeme ostanka na dnu, na dekompresiju i na stanje ronioca, koji mora biti naviknut na takve stvari, na te dubine. Mora znati što radi. Takvih je malo kod nas", rekao je Ivan Cokarić, vlasnik tvrtke za podvodne radove i izvlačenje plovila.
Ivan Cokarić, za podvodne radove i izvlačenje plovilaFoto:
DNEVNIK.hr
Češki veleposlanik posjetio je svoju državljanku u bolnici. Zahvalio je svim žurnim službama.
"Uvjeren sam da je njihova brza reakcija spasila četiri života. Želim zahvaliti i Hrvatima koji su na mjesto nesreće stigli sa svojim malim brodovima i plovilima. Pomagali su unesrećenima čak i prije nego što su žurne službe stigle", rekao je Petr Gandalovič, veleposlanik Češke u Hrvatskoj.
Katamaran nema znatna oštećenja, ali će uoči nove plovidbe morati dobiti novu dozvolu Hrvatskog registra brodova.
S potonule jedrilice izvučena četvrta žrtva pomorske nesreće(Foto:
DNEVNIK.hr)
"To je velika tragedija, nezapamćena, ja bih rekao, koja nas je sve duboko potresla. Ja uvijek apeliram - ljudi se na moru ne mogu ponašati opušteno. Naravno, apelirat ćemo na sve sudionike na moru da budu oprezni, to je ključna stvar", poručio je Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture.
Osim apela, iskusni ronilac predlaže i konkretne mjere.
"Bilo je samo pitanje trenutka kada će se ovo dogoditi. Kroz Splitska vrata je izuzetno jak promet. Po meni bi kapetanija u suradnji s ministarstvom trebala napraviti nekakav koridor gdje jedrilice i jahtaši ne bi smjeli uopće ulaziti", dodao je Cokarić.
Nakon što jedrilica bude izvučena, Državno odvjetništvo nastavit će s očevidom.