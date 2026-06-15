Na sigurnosno izvješće o kobnom sudaru čekat će se najmanje godinu dana: "Bilo je samo pitanje trenutka kada će se ovo dogoditi"

Na površinu je izvučeno i tijelo četvrte osobe stradale u sudaru s katamaranom između Brača i Šolte.

Jedrilica je pod francuskom zastavom, skiper i putnici državljani su Češke, zbog čega je istraga međunarodnog karaktera.

S potonule jedrilice izvučena četvrta žrtva pomorske nesreće Foto: DNEVNIK.hr

Upitan hoće li se te države uključiti u istragu, Slaven Bušić iz Agencije za istraživanje nesreća je rekao da ne bi spekulirao, no naglašava da oni na to, kao zaiteresirana strana, imaju pravo.

Slaven Bušić, Agncija za istraživanje nesreća Foto: DNEVNIK.hr

Na završno sigurnosno izvješće čekat će se najmanje godinu dana. Državno odvjetništvo naložilo je izuzimanje uzoraka i tragova radi provođenja toksikološkog vještačenja. Naloženo je i pomorsko-tehničko vještačenje katamarana.

"Službe su obavile razgovor. Oni su bili u KBC-u Split i s njima se obavio razgovor. Razgovor se obavio i s putnicima na katamaranu, posadom te s ljudima koji su tu nesebično priskočili u pomoć, gumenjacima, brodovima koji su bili u blizini", rekao je Željko Kuštera iz Lučke kapetanije Split.

Željko Kuštera, Lučka kapetanija Splita Foto: DNEVNIK.hr

U idućim danima slijedi izazovna akcija izvlačenja jedrilice.

"Dubina je prilično velika. Dubina je ta koja utječe na sve - na vrijeme ostanka na dnu, na dekompresiju i na stanje ronioca, koji mora biti naviknut na takve stvari, na te dubine. Mora znati što radi. Takvih je malo kod nas", rekao je Ivan Cokarić, vlasnik tvrtke za podvodne radove i izvlačenje plovila.

Ivan Cokarić, za podvodne radove i izvlačenje plovila Foto: DNEVNIK.hr

Češki veleposlanik posjetio je svoju državljanku u bolnici. Zahvalio je svim žurnim službama.

"Uvjeren sam da je njihova brza reakcija spasila četiri života. Želim zahvaliti i Hrvatima koji su na mjesto nesreće stigli sa svojim malim brodovima i plovilima. Pomagali su unesrećenima čak i prije nego što su žurne službe stigle", rekao je Petr Gandalovič, veleposlanik Češke u Hrvatskoj.

Katamaran nema znatna oštećenja, ali će uoči nove plovidbe morati dobiti novu dozvolu Hrvatskog registra brodova.

S potonule jedrilice izvučena četvrta žrtva pomorske nesreće (Foto: DNEVNIK.hr)

"To je velika tragedija, nezapamćena, ja bih rekao, koja nas je sve duboko potresla. Ja uvijek apeliram - ljudi se na moru ne mogu ponašati opušteno. Naravno, apelirat ćemo na sve sudionike na moru da budu oprezni, to je ključna stvar", poručio je Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture.

Osim apela, iskusni ronilac predlaže i konkretne mjere.

"Bilo je samo pitanje trenutka kada će se ovo dogoditi. Kroz Splitska vrata je izuzetno jak promet. Po meni bi kapetanija u suradnji s ministarstvom trebala napraviti nekakav koridor gdje jedrilice i jahtaši ne bi smjeli uopće ulaziti", dodao je Cokarić.

Nakon što jedrilica bude izvučena, Državno odvjetništvo nastavit će s očevidom.

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