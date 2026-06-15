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havarija na moru

Bivši kapetan o teškoj nesreći: "Zbog ove stvari je sudar bio neminovan"

Piše DNEVNIK.hr, 15. lipnja 2026. @ 20:05 komentari
Sanjin Dumanić, Udruga pomorskih kapetana Split
Sanjin Dumanić, Udruga pomorskih kapetana Split Foto: DNEVNIK.hr
Sanjin Dumanić iz Udruge pomorskih kapetana Split komentirao je pomorsku nesreću koja se dogodila u nedjelju.
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