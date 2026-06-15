Bivši kapetan o teškoj nesreći: "Zbog ove stvari je sudar bio neminovan"

Četiri su osobe poginule, a još toliko ih je izvučeno iz mora nakon teškog sudara jedrilice i katamarana između Šolte i Brača.

Ova je pomorska nesreća otvorila brojna pitanja, pa tako i ona o sve većim gužvama u splitskom akvatoriju. O svemu je reporterka Dnevnika Nove TV Bruna Papić razgovarala sa Sanjinom Dumanićem iz Udruge pomorskih kapetana Split, bivšim kapetanom koji je gotovo cijeli život proveo na moru.

Sanjin Dumanić, Udruga pomorskih kapetana Split (Foto: DNEVNIK.hr)

Dumanić je poručio da će istraga otkriti istinu o nesreći. "Mi zasad ne znamo ništa. Ono što čujemo, neke priče, to jednostavno ne smijemo uzimati u obzir dok ne dobijemo pravo stanje stvari", rekao je.

Ipak, ističe da ga jedna stvar posebno smeta.

"Ja bih mogao tvrditi, bez obzira na to što to nije još izašlo službeno, da je ovo sigurno istina - nijedan od brodova nije vršio osmatranje. Osnovno pravilo nam uvijek nalaže osmatranje, odnosno, kako Englezi kažu, keep a sharp lookout. To se ovdje nije dogodilo. Nijedan brod nije osmatrao, a onda je, naravno, sudar bio neminovan", rekao je Dumanić.

Kapetan Dumanić o pomorskim nesrećama Foto: DNEVNIK.hr

Poručio je da bi se sada trebao donijeti neki propis ili odrediti separacijsku zonu, odnosno odvojenu liniju plovidbe kroz kanal. Dodao je da je obavezno i ograničenje brzine.

"I na cesti se najveći broj nesreća događa zbog velike brzine. Lako se može donijeti i ograničenje brzine i separacija za jedan i drugi pravac", rekao je Dumanić.

Splitska su vrata, upozorava, iznimno prometan kanal, jer je Split jedna od najvećih luka na Mediteranu za putnički promet. U sezoni je, dodaje, sve više turističkih plovila. "To su sve već veliki brodovi. Mi tih brodova imamo puno više. Ima strašno puno jahti. Ljudi nisu uvijek spremni za sve to, ali more ne prašta", rekao je.

Kapetan Dumanić o pomorskim nesrećama Foto: DNEVNIK.hr

Istaknuo je da se na moru ponekad dogodi opuštenost. "Ja ne mogu reći da se to dogodilo ovaj put, ali nekad se dogodi da ljudi budu malo bolje raspoloženi. Nekad im možda pomogne i neko piće uz to", rekao je Dumanić.

Upozorio je da su na brodovima vrlo slabe kontrole.

"Ovdje u našoj luci je lučka kapetanija uspostavila sistem kontrole za gumenjake koji izlaze. Ja to pozdravljam. Oni svi moraju doći do broda koji je u sredini luke, moraju pokazati svoje dokumente i koliko imaju putnika", rekao je Dumanić. Problem, međutim, vidi u povratku plovila.

"Nažalost, kako se oni vraćaju u različita vremena, najčešće navečer, tu više nitko ništa ne zna. Ne znam kad je itko od njih zaustavljen kako bi dao urin na kontrolu za drogu i alkohol. Toga jednostavno nema. A što se tamo događa, to je teško reći", rekao je.

Kapetan Dumanić o pomorskim nesrećama Foto: DNEVNIK.hr

Poručio je da je potrebno uvesti plan putovanja te nenajavljene kontrole za skipere na manjim brodovima. Objasnio je da se kontrole trebale provoditi prije polaska ili pri povratku.

"Moramo se riješiti droge i alkohola, a i brzinu moramo limitirati. S tim apelima ćemo zakasniti", zaključio je Dumanić.

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