Potresni detalji o poginulima s jedrilice: Jedan je nedavno pobijedio leukemiju

Pomorska tragedija koja se u nedjelju dogodila u Splitskim vratima između Brača i Šolte odnijela je četiri života. Nakon što se katamaran sudario s jedrilicom na kojoj se nalazila osmeročlana češka posada, troje ljudi poginulo je na mjestu nesreće, dok je tijelo četvrte žrtve pronađeno dan kasnije u potonuloj jedrilici.
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U nesreći su sudjelovali 56 metara dugi katamaran Eclipse Krilo, na kojem se nalazilo 125 putnika i članova posade, te jedrilica s osam čeških državljana. Četvero ljudi s jedrilice izgubilo je život, dok su preostali članovi posade spašeni. Jedna od preživjelih osoba još se uvijek nalazi na liječenju u splitskoj bolnici, no njezino se stanje poboljšava.
"Pacijentica je prebačena s odjela intenzivne njege na standardni bolnički odjel", rekao je glasnogovornik češkog ministarstva vanjskih poslova Adam Čörgő, piše Tn Nova.cz.
Nesreća se dogodila u prometnom morskom prolazu poznatom kao Splitska vrata, uskom tjesnacu između Brača i Šolte kroz koji svakodnevno prolaze brojni trajekti, katamarani, jedrilice i druga plovila.
"Ondje je promet vrlo gust i često kaotičan", rekao je češki nautičar Viktor Grosmann. Uzrok sudara još uvijek nije poznat.
Posebno potresna pozadina tragedije dolazi iz češkog mjesta Bolatice u Opavskoj regiji. Troje od četvero poginulih bili su stanovnici tog mjesta, koje je nakon vijesti o nesreći zavijeno u crno. Na zgradi općine istaknuta je crna zastava.
"U početku nismo mogli vjerovati da se to doista dogodilo. Nažalost, najgori strahovi su potvrđeni", objavila je općina na društvenim mrežama.
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Gradonačelnik Bolatica Herbert Pavera rekao je da je tragedija posebno pogodila lokalnu zajednicu jer su poginuli bili dobro poznati mještani.
"Bili su naši prijatelji i poznanici. Susretali smo se na brojnim događanjima", rekao je.
Otkrio je i posebno tužan detalj – jedan od poginulih nedavno je pobijedio leukemiju.
"Jako mi je žao njihovih obitelji, djece i unučadi koji više nikada neće vidjeti svoje roditelje, bake ili djedove", poručio je gradonačelnik.