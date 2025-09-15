Obavijesti Foto Video Pretražite
Jandroković očekuje još povika "Za dom spremni" u Saboru: "Bit će svega"

15. rujna 2025.
Gordan Jandroković
Gordan Jandroković Foto: Damjan Tadic/Cropix
Saborski zastupnici nakon dva mjeseca odmora započinju jesensko zasjedanje Sabora, koje će trajati do sredine prosinca.
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene