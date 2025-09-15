Jandroković očekuje još povika "Za dom spremni" u Saboru: "Bit će svega"

Sjednica Sabora počinje Aktualnim satom na kojem će zastupnicima na pitanja odgovarati premijer Andrej Plenković i članovi Vlade.

Sigurno je da će i današnji aktualac biti pun svjetonazorskih pitanja nakon ljeta ispunjenog tenzijama, od koncerata Marka Perkovića Thompsona do zabrane i prosvjeda oko kulturnih festivala Nosi se i Fališ.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković uoči sjednice novinarima je otkrio svoja očekivanja od jesenskog zasjedanja i današnjeg aktualca.

"Vlada će tumačiti svoje pozicije, očekujem da se uključe zastupnici i jedne i druge strane. Ne očekujem da će se dogoditi ništa više ili drugačije nego što smo imali prilike vidjeti. Ima dosta zanimljivih tema koje su u fokusu javnosti, vjerojatno će biti svega" započeo je Jandroković.

Osvrnuo se i na SDP-ov prijedlogu zakonske regulacije sankcioniranja pozdrava "Za dom spremni", ali uz iznimke, poručio je kako je SDP i dio ljevice "cijelo ljeto parazitirao na toj temi, a sada su promijenili svoj stav", što, po njemu, nije loše.

"Ja nisam mijenjao svoje pozicije i uvijek sam na istome, a SDP i dio ljevice je cijelo ljeto parazitirao na toj temi govorivši da nema dvostrukih konotacija, da je to ustaški pozdrav i da se ne može tumačiti nikako drugačije. Promijenili su svoj stav, a to, po meni, nije loše, uvažavaju ipak realnost", kazao je Jandroković.

"Otvorili su temu zločina koji su počinjeni nakon Drugog svjetskog rata, međutim prave se da je to učinio netko nepoznat. Kažu da treba osuditi one koji veličaju zločine nakon Drugog svjetskog rata, pa bi bilo lijepo da adresiraju da je taj zločin počinjen od strane komunista", naglasio je Jandroković.

Ravnoteža te osuda jednog i drugog totalitarizma i simbola

Dodao je kako je tu potrebna ravnoteža, osuda i jednog i drugog totalitarizma i simbola. "O opsegu zločina neka govore povjesničari, ali moderna hrvatska država utemeljena je na Domovinskom ratu. Odričemo se oba totalitarizma, zalažemo se za mir, slobodu, demokraciju, višestranačje, slobodu medija i te vrijednosti treba braniti", poručio je.

I u nastavku saborskog zasjedanja očekuje provokacije dijela zastupnika u smislu korištenja pozdrava ZDS u sabornici. Upitan je li preblago reagirao ranije kada u Saboru nije sankcionirao uzvikivanje tog pozdrava, Jandroković je istaknuo kako je Mostovu zastupniku Miri Bulju vrlo jasno kazao da to što čini nije prihvatljivo, da to šteti i reputaciji Hrvatskog sabora i RH.

"Pozvao sam i njega i sve druge da to ne čine. Ja nemam dileme kada je 'Za dom spremni' u funkciji slavljenja Nezavisne Države Hrvatske, ustaškog režima, to ću sankcionirati, ali ima lukavih zastupnika koji to nastoje zapakirati na način da je ponekad teško ocijeniti što žele. Vrlo ću pažljivo nastojati razotkriti one koji nastoje provocirati", rekao je.

Na pitanje kako će odlučivati što je u redu, a što nije, predsjednik Sabora poručio je kako to pitanje treba postaviti i sudovima.

"Tu je linija ponekad vrlo tanka, postoji sloboda govora, ali i govor koji nije prihvatljiv, a koji Poslovnik definira. Moguće je nekad i pogriješiti, ali objasnio sam svoje namjere i svoje stavove. I od tih stavova neću odstupiti", istaknuo je.