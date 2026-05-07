Ugledna agencija: "Zagreb je pionir robotaksija u Europi"

Zagreb je postao prvi grad s uslugom robotaksija, tvrdi hrvatska tvrtka Verne koja već mjesec dana gradske ulice upoznaje s tom revolucionarnom tehnologijom, piše francuska agencija AFP, čiji su novinari među prvima isprobali tu uslugu.

U partnerstvu s taksi velikašem Uberom i s autonomnim sustavom vožnje kineske tvrtke Pony.ai, hrvatski Verne od 8. travnja upravlja s 10 automatiziranih vozila za odabrani broj kupaca u gradu.

Iako su slične usluge dostupne u Kini i Sjedinjenim Državama već godinama, više tvrtki se i dalje natječe kako bi dovele autonomne taksi usluge na europske ceste.

Usluga te tvrtke koju su zajednički osnovali Mate Rimac, Marko Pejković i Adriano Mudri, zamišljena je kao potpuno autonomna, ali će u prvo vrijeme u njemu biti prisutan "ljudski operater" u slučaju da je potrebna intervencija.

"Smooth operator"

Tijekom AFP-ova korištenja uslugom, koju po tvrdnjama Vernea trenutačno koristi 300 ljudi, operater imena Deni Link nijednom nije morao intervenirati.

Uglavnom glatka vožnja prekinuta je samo kada je vozilo koje je dolazilo u suprotnom smjeru skrenulo u krivu traku, zbog čega je automobil morao naglo stati.

"Žao nam je, morali smo zakočiti", rekao je mirno ženski glas.

Unatoč često kaotičnom prometu i kompliciranim raskrižjima u Hrvatskoj, piše AFP, voditelj Verneovih operacija u zemlji Filip Cindrić rekao je da se većina vožnji obavi "bez ikakve intervencije".

Prema Cindriću, koji je bio s AFP-om tijekom vožnje, 90 posto putnika dalo je usluzi četiri ili pet zvjezdica, a u desecima tisuća kilometara nije bilo prijavljenih sudara.

Postupno širenje

Iako je usluga prvi put najavljena početkom travnja, na ulicama se vozila rijetko moglo vidjeti.

Zasad prometuju u centru grada, dijelovima Novog Zagreba i oko zračne luke, rekao je za AFP izvršni direktor Vernea Marko Pejković.

"Širenje je postupno, a svaka nova zona uvodi se tek nakon detaljne validacije i nakon što se sustav dokaže pouzdanim u stvarnim uvjetima", rekao je Pejković u izjavi.

Prema tvrtki, interes za automatiziranu uslugu, koja košta 1,99 eura po vožnji, bio je velik, a trenutačno je na listi čekanja oko 4000 ljudi.

Pejković je rekao da je niska cijena usmjerena na privlačenje korisnika i poticanje povratnih informacija, a očekuje se da će cijene rasti kako usluga bude rasla.

Ponosni za Zagreb

Automatizirana vozila koja se mogu naručiti na Verneovoj aplikaciji, opremljena su s više kamera, laserima i radarima koji pomažu u navigaciji ulicama.

Iz Vernea, osnovanog 2019. godine, kažu da su u tijeku razgovori u 11 gradova diljem Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva i Bliskog istoka.

U Zagrebu je cilj prijeći na potpuno autonomno poslovanje do kraja godine, uz regulatorna odobrenja.

S obzirom na to da se razmatra dodatnih 30 gradova, Cindrić je rekao da je ponosan što je Zagreb prvi koji je to ostvario.

"Da je tako jednostavno, već bi postojalo u Londonu ili nekom drugom većem europskom gradu", zaključio je.