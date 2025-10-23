Poljoprivrednik pobijedio državu na sudu! Drugi u čekanju na pravdu izgubili i zdravlje: "To je ciljano i planski napravljeno..."

Provjereno je o natječaju za državno zemljište u općini Čađavica izvještavalo dva puta. Poljoprivrednici su se bunili, ali bezuspješno. Polagali su nade u županiju i Ministarstvo poljoprivrede koji su natječaj na kraju i blagoslovili.

Upirali su prstom u sada bivšeg načelnika, predsjednika općinskog vijeća i pročelnika Općine.

Natječaj je to iz 2022. godine. Raspisan godinu ranije, trebao je biti gotov u zakonskom roku od 60 dana, a na kraju je trajao rekordnih godinu i sedam mjeseci. Nikakvih sankcija nije bilo. Tadašnji načelnik imao je objašnjenje za to.

Žalili su se da se dijelilo po nekom čudnom ključu i da nikada nisu vidjeli tablice ni odluke o odabiru.

"Ovaj je OPG koji je zet predsjednika vijeća, ujedno je i u kumstvu s načelnikom općine. OPG njegovog brata jednoga, brata drugoga, snahe, to su sve rodbinske veze i to su vam sve načelnikovi kumovi", žalio se Branko Karamarković u prethodne dva Provjerena koja su se bavila ovom temom.

Provjereno - Poljoprivrednik pobijedio državu - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Evo što je tadašnji načelnik rekao na to.

"Pa fala bogu svatko ima i prijatelja i kuma mislim da to zakonski nije protivno", izjavio je tada Mirko Rončević, tadašnji načelnik Čađevica.

Nakon izmjena i svih popravaka koje su napravili, ljudima opet nije bilo jasno što i kako se dogodilo. U ovom natječaju nisu imali pravo na žalbu, ali su napisali na stotine prigovora na koje nisu dobili odgovor. A to ne bi trebalo biti moguće.

Ipak Ministarstvo poljoprivrede, županija i Državno odvjetništvo blagoslovili su ovaj natječaj. I tu bi priči bio kraj da poljoprivrednici nisu pokrenuli sudske sporove. Prvi je pravomoćno okončan i to u korist poljoprivrednika!

Provjereno - Poljoprivrednik pobijedio državu - 8 Foto: DNEVNIK.hr

"Znači da je to bilo plansko, ciljano, napravljeno. Što sam u ovoj presudi koju sam dobio sa Županijskog suda dokazao", kaže Ivica Bosak, poljoprivrednik koji je pobijedio državu.

Općina je iz natječaja Ivicu eliminirala s tvrdnjom kako nije dokazao domicilnost. Odnosno da nije dokazao da tamo živi dulje od tri godine, samo zato što je produljivao osobnu iskaznicu dvije godine prije natječaja.

"Ja sam dokazao sudskim procesom i sve da sam ja bio broj jedan po kategoriji stočara kojem fali zemlje, mladi poljoprivrednik i kao farma da bliže graničim toj zemlji. Što su ovoj presudi koju držim u ruci je i dokazano, što je Županijski sud u Zadru i dokazao, razjasnio sve po detalju, da sam stvarno imao prebivalište. Sva moja dokumentacija, uredna i na svojoj dokumentaciji se nalazi Vukovarska 127", kazao je Bosak.

Provjereno - Poljoprivrednik pobijedio državu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Ivica je morao tužiti Republiku Hrvatsku koju je zastupalo Državno odvjetništvo i zakupca koji je parcelu dobio javnom natječaju. Sud je izričito napisao kako su Ivici povrijeđena prava i da se iz tražene dokumentacije u natječaju itekako moglo utvrditi da se bavi poljoprivredom na istom mjestu duge 22 godine, odnosno dokazati domicilnost.

"Ja sam vjerovao u naše hrvatsko pravosuđe da jednom mora doći do istine prave, da se razjasni što je odrađeno na općini Čađavice. Ja nisam htio odustati, jer sam znao da nisam pogriješio. On je svugdje govorio po televizijima, da sam ja pogriješio. Ne, nisam ja pogriješio, nego sad sam dobio presudu koju držim u ruci", kaže Bosak.

Provjereno - Poljoprivrednik pobijedio državu - 7 Foto: DNEVNIK.hr

No drugi nisu imali snage za tu borbu. Iako su im tužbe još na sudu u Slatini, morali su odustali od poljoprivrede. Neki su osim bez prihoda, ostali i bez zdravlja.

Više o ovoj temi možete pogledati u videoprilogu Eme Branice, reporterke i voditeljice Provjerenog.