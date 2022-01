Upitno proveden natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta ogorčio je stanovnike općine Čađavica. Za Provjereno su rekli da je natječaj pun propusta: od toga da je trajao deset mjeseci duže od predviđenog pa sve do toga da dobitnici ne ispunjavaju uvjete natječaja.

Provjereno nikada u svojim prilozima nije imalo više sugovornika koji žele javno, pred kamerom, glavom i bradom reći nepravilnosti ili nepravdu koju su doživjeli. Nikad direktnije!

"Naša općina izgleda ne znači ono - na mladima svijet ostaje. Nego na kumovima i tako nešto", komentirao je Robert Horvat.

"Skini tu tablu s općine i napiši da je to HDZ-ova tabla i amen", negodovao je Žarko Lazić.

"Svi se jako dobro znamo i tko što ima i tko što radi i tko se čime bavi. A to zna i naš načelnik isto", izjavio je Branko Sajda.

"Koji na primjer rade u trgovini, koji se ne bave poljoprivredom su dobili puno zemlje", rekao je Leon Vida.

"I kumovi načelnika Općine, kućni prijatelji...", dodao je Branko Karamarković.

Prozvani načelnik Općine Čađavica, Mirko Rončević, je prije lokalnih izbora održanih prošle godine raspisao natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Iako su imali rok od 60 dana za analizu pristiglih ponuda, oni to nisu učinili. Onda su stigli izbori. Nikad nije bilo više protukandidata, veća izlaznost i nikad premoćniji dobitak na izborima.

"Svjesni smo da smo mi prekršili taj rok. Međutim, kapaciteti Općine jednostavno nisu takvi da smo mi to mogli zbog godišnjih odmora, korone i izbora", rekao je Rončević.

U Općini tvrde da je bilo puno problema s gruntovnim i katastarskim izvadcima te da je bilo puno čestica jer se zapravo radilo o dva natječaja – na pet i 25 godina zakupa. Prijedlog najboljih ponuditelja dali su vijeću na izglasavanje, i to ne za 60 dana, već godinu dana nakon što su raspisali natječaj.

"Ja sam isto vijećnik i moj sin je dobio zemlju, a ja sam bio protiv. Ja sam bio protiv ovoga svega", rekao je stanovnik Čađavice Branko Karamarković.

Ne samo da im je trebala toliko dugo, već je sastav povjerenstva upitan. Osim agronoma, geodeta i pravnika potrebna su, stoji u zakonu, i dva predstavnika vijeća. U ovom su slučaju to bili predsjednik vijeća i sam načelnik.

"Veći sukob interesa bi bio da je bio netko od vijećnika koje sudjelovao u natječaju. Ni moja malenkost, ni moj sin, ni moja bliža familija nije učestvovao u natječaju pa smo smatrali da ću ja biti najmanje u sukobu interesa", rekao je načelnik Rončević.

Ministarstvo poljoprivrede je pak Provjerenom napisalo kako član povjerenstva ne bi trebao biti predstavnik izvršne vlasti. No u ovom se slučaju to dogodilo, a načelnik u tome ne vidi ništa sporno.

Kap koja je prelila čašu

Kap koja je prelila čašu bile su tablice sa sretnim dobitnicima državnih zemljišta u zakup. Pojedinci, pa čak i cijele obitelji, su dobili puno zemlje, a neki su ostali bez parcela koje su do sada obrađivali. Neki mladi poljoprivrednici nisu dobili baš ništa.

"Tata je imao na sebi OPG i on je podnio papire za poljoprivredno zemljište, za natječaj, i onda je on umro, u tom trenu, i ja sam naslijedio sva prava, ali nisam prava zemlje", rekao je Matija Đurasek.

Tata mu je dobio europske fondove i opterećen je kreditom. Ako mu padne proizvodnja, morat će vratiti poticaje.

"Nisam dobio ništa, ni jednog hektara, a imao je tata 74 hektara i ja nisam ništa naslijedio. Rekli su mi da nisam prenio OPG u 60 dana, a jesam", ispričao je Đurasek.

Da je natječaj kraće trajao, tu bi zemlju dobio, a sad je bez nje ostao. Njegov slučaj je izoliran i tragičan u svakom pogledu.

"Ovo što imam, što nije pod bankom ću prodati i ići ću negdje van raditi, živjeti. Što da radim", rekao je.

Drugi mladi poljoprivrednici su dobili mrvice ili su također ostali bez svega.

"Najviše mi je žao da kao mladi poljoprivrednik nisam dobio ni jedan hektar. Tu imam sto komada goveda: što krava, što steonih junica i nešto malo teladi", rekao je Krešimir Rastija.

Prijavio se na zemlju koja graniči s farmom kako bi mogao formirati pašnjak jer je dobio potpore od 1,5 milijuna kuna ulaganja za sustav krava-tele. Sad govori da to nema smisla i nije samo on razočaran.

"Imam kod kuće životinje – krave, ovce, svinje. I na kraju ništa nisam dobio. Još su mi uzeli i tih šest hektara što radim zemlje", rekao je Danijel Klen. U sličnoj situaciji je Leon Vida, koji kaže da ima OPG pet godina i nije dobio ni hektar zemlje.

Robert Horvat je bez zemlje ostao jer navodno ima OPG koji je mlađi od tri godine.

"Međutim, moj OPG nije nov, nego sam ga ja preuzeo od bake koja ga je preuzela od djeda. Moj OPG kao nema tri godine, ali zašto su mi uopće onda dali 0,21 hektar? Kako onda je to moguće?", rekao je Horvat.

Da je to zaista bio razlog zašto je ispao iz natječaja, ne bi po propisima trebao dobiti ništa. No jedan drugi pak natjecatelj na isti je način preuzeo OPG i dobio zemlju. Dakle, u tom slučaju to nije bilo sporno. Zato se ljudi i bune. Nepravedno je, kažu.

"To je OPG zeta predsjednika vijeća, a ujedno je i u kumstvu s načelnikom Općine. OPG njegovog brata jednoga, brata drugoga, snahe. To su sve rodbinske veze i to su vam sve načelnikovi kumovi", rekao je Kotromanović.

Dodjela po dvostrukim kriterijima

Neki obrti koji su dobili zemlju osnovani su prije dvije godine, a po propisima moraju ga imati najmanje tri godine do raspisivanja natječaja jer moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika. Ako obrt nije postojao prije tri godine, kako to da su dobili zemlju?

"Jedan od tih dječaka ima OPG koji je prijavljen prije dvije godine On je dobio dio zemlje. Ovaj drugi nema, radi od kuće. Nema traktor. On je dobio mojih 20 hektara", rekao je Žarko Lazić.

I tako je tvrtka njegove kćeri izgubila površine koje je privela ekološkoj proizvodnji. Takve površine se ne smiju smanjivati po europskim propozicijama. Dakle, poticaju se moraju vratiti.

"Ja ne mogu tu ništa. Oni ako meni sjednu na račun - ja sam u blokadi, nema više ničega", rekao je Zvonko Šimić.

A godinama je gradio proizvodni proces uzgoja kamilice koji potom suše u sušarama koje idu na solarni pogon i pogon peleta koji rade od vlastite slame.

"Nas je pet na obrtu. Ako to tako prođe, netko će morati dobiti otkaz", rekao je Šimić.

"Hvala Bogu da svatko ima i prijatelja i kuma"

Na prozivke da su najviše zemlje dobili rodbina, kumovi, kućni prijatelji – bilo njegovi ili od predsjednika vijeća – načelnik odgovara da se radi o maloj sredini.

"Hvala Bogu da svatko ima i prijatelja i kuma. Mislim da to zakonski nije protivno", rekao je načelnik Mirko Rončević.

Na otvaranju ponuda bili su po grupama od 20. Nisu se čitale čestice na koje su se ljudi javljali pa natjecatelji nemaju ni uvid tko je zbog kojeg razloga što dobio.

"Svatko od njih može doći i dobit to na uvid", rekao je pročelnik Danijel Jozić. Na pitanje što kaže o tvrdnjama ljudi da im uvid nije omogućen, Jozić je odgovorio: "Ljudi pričaju, ljudi su vama rekli da određene osobe ne udovoljavaju zakonskim kriterijima. Ja vam sad dostavljam izvatke iz registra očitovanje nadležnog ministarstva koji potvrđuju ovo što smo mi do sada napravili."

Propisi kažu da se radi o obrtima za koje je upitno je li im poljoprivreda primarna djelatnost. To što je pročelnik reporterki Provjerenog Emi Branici, ekipa Provjerenog saznala je nakon što je stigao odgovor iz Ministarstva poljoprivrede, zapravo ne dokazuje primarnu djelatnost.

"Meni su rekli da moja nije osnovna djelatnost poljoprivreda. Ne znam koja je", rekao je Branko Karamarković.

Branko ima i OPG i obrt koji se isključivo bave poljoprivredom, a oni mu tvrde da to nije tako. Još su zatražili i mišljenje Ministarstva koje je to potvrdilo jer je općina poslala podatke Ministarstvu koji ne dokazuju ništa "jer je Općina Čađavica dostavila izvadak iz obrtnog registra kojim se ne dokazuje primarna djelatnost", stoji u odgovoru Ministarstva poljoprivrede.

Ona se, kaže Ministarstvo, može dokazati izvatkom iz sudskog registra i preslikom obavijesti prema nacionalnoj klasifikaciji. Zbog toga se može pretpostaviti da bi to i općina trebala znati kad već tom osnovom želi nekoga eliminirati iz natječaja.

"Zar oni misle da sam ja došao iz Novog Zelanda?"

Najveću prednost na natječaju imaju stočari. Ipak, Ivan Bosak je dobio šumu koja nije povoljna za uzgoj stoke.

"Odgovor je bio da ja imam dovoljno zemlje. Mislio sam da možda nemam iste papire kao i oni. Poslije mi fali nekakav obrazac dva u papirologiji, uvijek mi nešto fali. Onda sam shvatio da ne fali ništa, da to se moralo podijeliti po nekakvom ključevima", rekao je Bosak.

Taj obrazac zbog kojeg su mu rekli da nije dobio zemlju nije ni trebao predati jer to trebaju pravne osobe, a po zakonu o OPG-u on je fizička osoba.

"Oni imaju informaciju da će to proći u Ministarstvu. Onda sam pisao dopis ministrici i ona je meni odgovorila da to ne može biti tako", ispričao je Bosak.

Nakon toga su mu rekli da po datumu na osobnoj iskaznici tamo živi dvije, a ne tri godine. No dokaz da mu je poljoprivredna proizvodnja u općini je to što se njegov OPG tamo postoji od 2003. godine. Uostalom, ako je do osobne, kako je onda dobio šumu i pjeskoviti teren kada je po tome trebao ispasti iz natječaja? Dvadesetak ljudi zemlju nije dobilo upravo zbog osobne.

Još se nadaju da će se dodjela poništiti

Ljudi su ogorčeni jer je, kažu, sve prošlo nepravedno.

"Jedna osoba je tu zemlju koja je u radnom odnosu. Meni su uzeli, a uredno je sve bilo plaćeno i u višegodišnjem zakupu. Znači, kao stari zakupac ja bih trebao imati prednost. Druga stvar: da je bio stočar u pitanju, onda je to nešto drugo, ali ovdje nije riječ o tome", rekao je Antun Briški.

U gotovo istoj se situaciji našao i Bernard Sraka: "Ja sam 14 godina imao zakup i radio sam na šest hektara. Sad je tu zemlju dobila žena koja radi u trgovini", rekao je.

Dakle, u ovom natječaju je očito sve bilo moguće. Ljudi iz Čađavica tvrde da su zemlju dobili podobni i to u maksimalnim količinama. Istovremeno, oni su poslani u propast. Načelnik pak tvrdi sve su radili po zakonu i pravilniku.

"Ako netko nešto ima protiv Mirka Rončevića, to je njegov problem. Što se tiče posla i načelnika i mog posla, tu se nećemo igrati", rekao je načelnik Rončević.

"Vi znate s koliko ste vi njih pričali i koliki je bio skup, a vidjet ćete koliko će biti pisanih prigovora. Znate zašto? Treba ga znati napraviti", dodao je.

No prigovori su pisani još krajem 2021. godine. Poljoprivrednici su skupa pisali Ministarstvu poljoprivrede.

"Dođe mi da se plačem. Kad to vidite, pa to je sramota", rekao je Branko Sajda.

Ovaj natječaj općina na suglasnost još mora poslati Državnom odvjetništvu, županiji i Ministarstvu. Dakle, još nije kraj i poljoprivrednici se još nadaju da će natječaj biti ponište. Do tada strepe što će biti s njihovom budućnosti.

