Agonija s natječajem za dodjelu državnog zemljišta u Čađavici i dalje traje! Prijavljene su nelogičnosti, podnesene su kaznene prijave - jer sve traje predugo.

Trebalo je biti gotovo u 60 dana. Godinu i pol poslije - i dalje nema konačnog rješenja. Zna se samo da su čak i trgovci dobili zemlju, a mnogi koji su je obrađivali godinama nisu dobili ništa. U zemlji u kojoj mladi odlaze i odustaju od poljoprivrede, ovo je svakako uznemirujuća vijest.

No natječaj i dalje stoji, jer država je takve odluke prepustila lokalnoj samoupravi. Dakle općina koja godinu i pol dana odugovlači s natječajem, trebala bi sama odustati i poništiti ga. Načelnik koji je i sam početkom godine priznao propuste - naljutio se zbog naših pitanja, ali i na mještane! Oni su pak bijesni i razočarani, jer tvrde da će zbog ove situacije mnogi svojim farmama morati staviti ključ u bravu.

Još treba dodati kako je sve na lokalnoj samoupravi, a oni koji poništavaju natječaje su ujedno oni koji ga izglašavaju. Nevjerojatno je da netko tko je trgovac može dobiti više zemlje od stočara - praksa je to pokazala, pa je ministarstvo nedavno promijenilo zakon. To nažalost nije nikakva utjeha za one koji će morati zatvoriti farmu.

Što se dogodilo?

Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u Općini Čađavica traje već godinu i gotovo 7 mjeseci. Poljoprivrednici su očajni.

"Znam od raznih ljudi da su natječaji padali zbog raznih stvari, padali su zbog nekakvih problema s česticama. Međutim, ovdje stvarno ima previše toga i ne znam, ne možemo dati neki suvisli odgovor o tome što se događa", rekla je Maja Lazić.

Jer na ovom natječaju sudionici su podnijeli stotinu prigovora i gotovo njih 40 potpisalo sveukupno 2 kaznene prijave. "Dao sam izjave na USKOK-u i na DORH-u. Meni je to sve bilo malo čudno kad smo davali izjave, to je ispalo kao da idemo na nekakvu audiciju za show, mislim to je smiješno bilo. Ja sam mislio da će to nešto ozbiljnije bit, iako očekujem da će do toga i doć", rekao je Ivica Bosak.

Zvali smo načelnika Mirka Rončevića da ga pitamo kakav je razvoj situacije s natječajem. Međutim nije htio s nama razgovarati. Naime, pitanja koja smo mu postavili prvi put prošle godine mu se očito nisu svidjela. Kao i to da smo uopće snimali nezadovoljne sudionike natječaja.

Radi se o natječaju koji je raspisan prije lokalnih izbora. Ljudi su očekivali, s obzirom da je stvoreno novo vijeće nakon izbora, da će se birati i novo Povjerenstvo za natječaj. No to se nije dogodilo. Jer u Povjerenstvu je sjedio ni manje ni više nego načelnik. Iz Ministarstva su napisali da to ne bi smjelo biti tako. "Član Povjerenstva ne bi trebao biti predstavnik izvršne vlasti", napisali su.

Kako bi to trebalo izgledati?

Općina ima zakonski rok od 60 dana za analizu pristiglih ponuda, no to se probilo. Nije trajalo 60, već godinu dana. "Svjesni smo da smo mi prekršili taj rok", rekao je načelnik općine Rončević za Provjereno.

I kada su konačno došli rezultati, sudionici natječaja su se pobunili. Smatraju kako natječaj nije proveden na pravedan način jer su pojedinci pa čak i cijele obitelji dobili puno zemlje, ostali tek mrvice ili su izgubili parcele koje su do tada obrađivali. "OPG njegovog brata jednoga, brata drugoga, snahe - to su sve rodbinske veze i to su vam sve načelnikovi kumovi", rekao je Branko Karamarković.

Evo što je o tome govorio načelnik u siječnju. "Pa hvala bogu, svatko ima i prijatelja i kuma - mislim da to zakonski nije protivno", rekao je. Zbog korona mjera bili su pozivani na uvid u grupama po 20. Nisu se čitale čestice, pa natjecatelji nisu dobili uvid tko je iz kojeg razloga što dobio. Tražili su uvid nekoliko puta i govore nam, bili odbijeni.

"Pročelnik mi je rekao da nema više uvida u dokumentaciju, dokumentacija je u ministarstvu i više nema uvida u natječajnu dokumentaciju", rekla je Maja Lazić. Naime, Ministarstvo poljoprivrede i Županija moraju dati suglasnost na natječaj. A zatim se, iako je natječaj zaključen, pojavljuju nove odluke o odabiru najboljeg ponuđača. "Općina donosi još nekakve dopune odluka, tako da zaista nije jasno na osnovu čega oni to donose ako već dokumentacije nema", dodala je.

Tamo su izglasali ispravke - jer je Općina koja provodi natječaj, prvotno osim državne zemlje, stavljala čak i čestice koje su u privatnom vlasništvu. Radili su i izmjene zbog kako su naveli - pogrešne primjene prava prvenstva. "Imao sam rok od 30 dana i nemam pravo na ispravak svoje pogreške, a naš načelnik i pročelnik oni mogu ispravljat još 3 godine - to je žalosno", rekao je Ivica Bosak.

Ministarstvo je od svega opralo ruke, tvrdeći da su obavili izmjene u najkraćem mogućem roku. U tim izmjenama je Oskar ipak dobio pravo na zemlju - iako mu nije jasno kako. "I to od jednog kolege tu iz susjedstva. Njemu su uzeli, meni su dali, i ja se u biti s tim ne slažem", rekao je.

"To je smiješno, to je apsurd"

Maji nije jasno i nikada nije dobila odgovor na svoj prigovor koji je slala općini i ministarstvu. Ona se javila s obrtom, a zemlju koju je obrađivala dobio je netko drugi, iako je ona, tvrdi, trebala imati prednost jer ju je samo ona obrađivala. "Česticu koju smo mi radili je dobio netko drugi kao nekadašnji posjednik. To nam također nitko nije odgovorio kako je to moguće", rekla je Maja Lazić.

Također, rečeno je kako joj poljoprivreda u obrtu nije primarna djelatnost - a to se dokazuje izvodom iz HZMO-a koji je dostavila. Od 5 zaposlenih četvero su radnici u poljoprivredi, pa joj i danas nije jasno kako je odbijenica koju je dobila zakonita. "Kako smo onda imali te uvjete 2007. i kad smo prvi put dobili tu zemlju, a sad kad smo sve to napravili, sad više nemamo, odnosno ne udovoljavamo uvjetima?", pitala je.

Žalio se i Daniel, pisao i ministarstvu jer je izgubio čestice koje je obrađivao. Tamo su mu odgovorili kako je pisanom izjavom odustao od ponude. "To je totalna laž. Ja nisam nigdje ništa ni pisao, ni potpisao, niti sam bio u općini Čađavica. Tko je potpisao mene, tko je napisao izjavu - ja nemam pojma. Netko je krivotvorio moje podatke. Je li to sad u skladu sa zakonom, ja mislim da nije", rekao je Daniel Katalinić.

Oba natječaja i onaj zakupa na 5 i 25 godina dobila su suglasnost Ministarstva poljoprivrede. "Drugi natječaji padaju za banalne stvari, u Čađavici ne padaju ni za 101. grešku. To je smiješno, to je apsurd. Ako ovo prođe u Čađavici onda mi je žao ostalih stočara i ostalih poljoprivrednika zbog onoga što će doživjeti, kakve će posljedice snositi, kao i mi sad što ih snosimo", rekao je Bosak.

Ivica to govori jer je dobio 6 hektara nepovoljnog terena. Ostalo nije, jer kažu nije dokazao domicilnost - osobnu iskaznicu je mijenjao 2019. godine, pa ne može dokazati da tamo živi 3 godine. To uopće ne bi trebao biti kriterij za njega, jer bi se trebao gledati po kategoriji stočara koji ima prednost - a sve je papire predao po kojima se vidi da ima farmu i OPG od 2003. godine u općini.

"Nisu mogli odreditI da ja stvarno imam farmu na toj adresi. Žalosno je što je nakon par dana, ista ta općina poslala komunalije, čekove i sve za tu farmu. Onda su znali moju adresu, a do onda nisu. Znači smiješno, totalno smiješno", rekao je Ivica.

I sad mu nije jasno kako to ministarstvo nije utvrdilo ako su kako kažu provjeravali sve. "Znači ja mogu puniti proračun, a moram i propasti. Što će moja obitelj, što će moja djeca!? Mi nemamo drugog izbora osim toga, niti vozim kamione, nisam vodoinstalater, koja je to ludost? Da u trgovinu idem raditi? Ako je to cilj ministarstva poljoprivrede, to je smiješno", rekao je.

Iz Ministarstva stižu - izmjene zakona?

U međuvremenu se promijenio i zakon. Govore nam u Ministarstvu - baš iz tog razloga. "Stočari su imali prednost kao jedna visoko produktivna djelatnost. Ali pokazalo se analizama da nisu u većinskim slučajevima dobili zemlju, i zato smo upravo išli u izmjene zakona", rekla je Sandra Zokić, ravnateljica Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede i stočarstva.

Dakle zakon po kojem je rađen ovaj natječaj je u provedbi prilično manjkav utvrdili su. Ali mala je to utjeha za sve one koji će zatvoriti farme. "Nemam ja ništa protiv toga da netko, tko se bavi nekom djelatnošću, da živi u ruralnoj sredini i da ima neki dodatni prihod. To je lijepo, to mu je i nagrada zato što živi na selu i što održava i tradiciju i kulturu i sve ostalo – tako bi to trebalo bit! Ali da za jednoga vrijedi jedan zakon, a za drugoga drugi...Ne znam", rekao je Branko Karamarković.

Da je zakon valjao - ne bi se mijenjao. No, trebalo bi naglasiti i da je velika odgovornost na općinama. Kako je moguće da neki natječaj može trajati koliko god treba i da nema sankcija za to? Druge su općine poništavale natječaje jer nisu mogle ispuniti zakonski rok. No ne i ova. Jedini koji mogu poništiti natječaj je općinsko vijeće - isti oni koji su natječaj blagoslovili.

Zadnju riječ ima državno odvjetništvo koje bi trebalo dati suglasnost na sklapanje ugovora sa svima onima koji su po natječaju ostvarili pravo na državnu zemlju. A na istoj adresi nalaze se i kaznene prijave koje su poljoprivrednici podnijeli.

