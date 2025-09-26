Nestašica u ljekarnama diljem zemlje! Nema često korištenog lijeka: "Doista predstavlja problem..."

U ljekarnama diljem zemlje nestašica je lijeka Sertralina.

"To je lijek koji se koristi za liječenje anksioznosti i depresije kao i velikih depresivnih poremećaja. Vrlo često se koristi, propisuje i doista predstavlja problem kada ga nema. Osim što nema originalnog lijeka, nema ni paralelnih lijekova i u takvim situacijama je otežano i samo liječenje bolesti", objasnila je Sanja Antolović Galić, magistra farmacije.

Stoga pacijente vraćaju liječnicima ili upućuju u rijetke ljekarne koje ga još imaju na zalihama. Lijekovi za tlak, dijabetes, antibiotici - oni su kojih najčešće nedostaje.

"Bitno je da nema nestašice antibiotika"

"Mi nismo nikada imali kritičnu nestašicu to znači da smo za svaku bolest imali jednu terapijsku opciju, bar jednu. Za ovu sezonu je dosta bitno da nemamo nestašice antibiotika jer sad ide velika potrošnja, imali smo par godina zaredom taj problem, trenutno je stanje stabilno", pojasnila je Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore.

Dug bolnica veledrogerijama narastao je na 770 milijuna eura, pa se sve glasnije priča o umjetno stvorenoj nestašici.

