U Hrvatskoj došlo do nestašice važnog lijeka, liječnik poslao apel: "Nemojte ovo činiti"

Posljednjih dana zabilježen je ponovno povećan broj dojava o privremenim nestašicama brzodjelujućih inzulina tvrtke Novo Nordisk u ljekarnama diljem Hrvatske. Riječ je o esencijalnom lijeku za osobe s tipom 1 dijabetesa. Ako inzulin nije pravovremeno primijenjen, vrlo brzo može doći do razvoja za život opasne ketoacidoze i smrtnog ishoda, piše portal Na inzulinu.

Posebno ranjiva skupina su korisnici inzulinskih pumpi, koji ovise isključivo o kontinuiranoj opskrbi brzodjelujućim inzulinima.

Iako na tržištu postoje inzulini drugih proizvođača koji se mogu koristiti kao alternativa, važno je naglasiti da ti pripravci nisu identični i mogu se razlikovati u načinu djelovanja.

"Liječnici obiteljske medicine često oklijevaju mijenjati terapiju bez preporuke dijabetologa, dijelom zbog mogućih razlika među inzulinima, a dijelom zbog nedostatka specifične edukacije o tim pripravcima", kažu s portala.

Na situaciju su upozoreni HALMED, Ministarstvo zdravstva, Hrvatska ljekarnička komora, a brojni pacijenti uputili su prijave i proizvođaču.

Prema informacijama koje je prof. dr. sc. Dario Rahelić, predstojnik Referentnog centra za dijabetes, dobio od direktora najveće veledrogerije u Hrvatskoj, nove količine inzulina stigle su na skladište.

"Potvrđeno je da će veledrogerija učiniti sve što je moguće kako bi za život važan inzulin bio što prije dostupan ljekarnama. Očekuje se da će ljekarne moći osigurati inzuline iz veledrogerija svojim pacijentima do petka, 8. kolovoza 2025., stoga nema mjesta panici", piše Na inzulinu.

U međuvremenu, osobama s dijabetesom koje naiđu na nestašicu preporučuje se da kontaktiraju više ljekarni jer u nekima ipak postoje manje zalihe iz prethodnih isporuka. Također, da se u slučaju da ne uspiju nabaviti inzulin odmah obrate bolničkoj hitnoj pomoći ili svojoj matičnoj dijabetološkoj ustanovi.

Dario Rahelić, predstojnik Referentnog centra za dijabetes, uputio je apel pacijentima da ne stvaraju zalihe inzulina kako bi svi koji ga hitno trebaju mogli na vrijeme doći do svoje za život važne terapije.