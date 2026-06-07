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NAPAD U IZRAELU

FOTO Pucao po ljudima na benzinskoj postaji, najmanje jedan mrtav: Policija likvidirala napadača

Piše D. Z., 07. lipnja 2026. @ 16:21 komentari
Napad u Izraelu - 1
Napad u Izraelu - 1 Foto: Afp
Najmanje jedan muškarac je ubijen, a pet osoba je ranjeno u središnjem Izraelu u incidentu koji je policija opisala kao sumnju na teroristički napad. Napadač je nedugo nakon krvavog pohoda ubijen.
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