FOTO Pucao po ljudima na benzinskoj postaji, najmanje jedan mrtav: Policija likvidirala napadača

Izraelska hitna služba Magen David Adom izvijestila je da je 35-godišnji muškarac preminuo od prostrjelnih rana zadobivenih u nedjeljnom napadu, dok su ostali stradali prebačeni u dvije bolnice. Dvije ranjene osobe nalaze se u teškom stanju.

Izraelska policija potvrdila je da su nakon opsežne potjere ubili osumnjičenog za pucnjavu. Riječ je o Palestincu s izraelskim državljanstvom iz obližnjeg grada Tayibe. Oružje koje je koristio u napadu je pronađeno i zaplijenjeno. Jake policijske snage, vojnici granične straže i specijalne jedinice i dalje pretražuju teren u potrazi za mogućim suučesnicima.

Napad u Izraelu - 7 Foto: Afp

"Molimo javnost za oprez, poštivanje policijskih uputa i prijavljivanje svake sumnjive osobe ili incidenta policiji", poručili su iz policije.

Krvavi pohod počeo na benzinskoj postaji

Prema ranijem priopćenju, izraelske snage intervenirale su nakon dojave o pucnjavi na prolaznike na benzinskoj postaji na ulazu u područje Kochav Yair, u blizini okupiranog grada Qalqilye na Zapadnoj obali. Izraelska radiodifuzna uprava (IBA) navodi da je napadač započeo pucnjavu u Kochav Yairu, a zatim nastavio pohod na ulazima u obližnje gradove Tzur Yitzhak i Tzur Natan, piše Al Jazeera.

Napad u Izraelu - 6 Foto: Afp

Izvor je za Vojni radio potvrdio da su izraelska unutarnja sigurnosna agencija i policija pokrenule racije u gradu Tayibi, a oko nekoliko susjednih arapskih sela postavljen je sigurnosni kordon.

Napad u Izraelu - 5 Foto: Afp

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua priopćio je da se održava hitna procjena sigurnosne situacije. S druge strane, Hamas je pozdravio napad nazvavši ga "herojskom" operacijom, ali nisu službeno preuzeli odgovornost.

"Nije disao i bio je bez pulsa"

Lior Zilberberg iz izraelske hitne službe opisao je dramatične trenutke spašavanja nakon što je pucnjava počela.

Napad u Izraelu - 4 Foto: Afp

"Bili smo na velikoj vježbi u obližnjoj zajednici kada smo primili dojave o ranjenima vatrenim oružjem na nekoliko lokacija blizu nas. Odmah smo prekinuli vježbu i s vozilima intenzivne njege i hitne pomoći krenuli prema benzinskoj postaji u Kochav Yairu, Tzur Yitzhaku i Tzur Natanu", rekao je Zilberberg.

Napad u Izraelu - 3 Foto: Afp

Tijekom probijanja do mjesta napada, zaustavili su ih sami građani.

Napad u Izraelu - 2 Foto: Afp

"Tijekom vožnje građani su mi signalizirali da stanem kako bih pružio medicinsku pomoć muškarcu bez svijesti u jednom vozilu. Nije imao puls niti je disao, tijelo mu je bilo puno prostrjelnih rana i nažalost, nakon pregleda morali smo proglasiti smrt. Pored vozila ležala je još jedna ozlijeđena osoba pri svijesti, pogođena u gornji dio tijela. Nakon početne medicinske pomoći na mjestu događaja, hitno je evakuirana", ispričao je Zilberberg.