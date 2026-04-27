Šušnjar uvjerava: "Građani ne trebaju brinuti o cijenama goriva, Hrvatska je ovom dijelu Europe najsigurnija zemlja"

Građani se ne trebaju brinuti za cijene goriva jer Hrvatska, unatoč izazovima, i dalje drži povoljniju poziciju u odnosu na dio regije, naglasio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar, izvijestio je Dnevnik Nove TV.

Dodao je da je Vlada već donijela niz mjera te da će tako postupati i ubuduće, uz praćenje kretanja na svjetskom tržištu. Važeća uredba isteći će idući tjedan, a prilikom donošenja nove voditi će se i računa o zaštiti građana i gospodarstva.

"Sigurnost opskrbe je prioritet u ovakim trenucima. Republika Hrvatska je, neću reći u Europi, ali u ovom dijelu najsigurnija zemlja što se tiče opskrbe. Imamo proizvodne kapacitete, imamo dobavne pravce putem mora koji nam osiguravaju sigurnost opskrbe, prerade i količine. Imate Italiju koja je također pomorska zemlja, pa otkazuje određene letove zbog potencijalnog nedostatka goriva", rekao je Šušnjar te ustvrdio da se to u Hrvatskoj neće dogoditi.

Ministar je najavio da će se potpisati i memorandum o suradnji sa SAD-om u području nuklearne energije za civilne svrhe te je i odgovorio prosvjednicma iz Zelene akcije.

"Ja savjetujem da dobro izračunaju ono što tvrde, ono što govore, što je obnovljivo, što je jeftino. Neka pogledaju primjer gdje su zeleni zatvorili nuklearne elektrane pa koriste ugljen kao osnovni energent, gdje je to dovelo Njemačku i njemačko gospodarstvo", zaključio je Šušnjar.