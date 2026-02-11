Dan odluke na sudu: Prijeti im do deset godina zatvora zbog poticanja na terorizam

Sudsko vijeće zagrebačkog Županijskog suda u četvrtak u 14 sati trebalo bi objaviti nepravomoćnu presudu Marku Franciškoviću, njegovoj supruzi Lani Ujdenici i Natku Kovačeviću zbog optužbi za javno poticanje na terorizam.

Na početku suđenja u listopadu 2023., trojka se izjasnila da nije kriva za javno poticanje na terorizam. Optužnica protiv njih je podignuta 2022. godine, a tijekom dokaznog postupka je dvaput mijenjana.

Franciškovića optužnica, koju je pred sudom nazvao besmislenom, tereti za dva kaznena djela javnog poticanja na terorizam, a njegovu suprugu Lanu te Natka Kovačevića za po jedno.

Svo troje optuženi su da su postupali sa ciljem "ozbiljnog narušavanja temeljnih ustavnih, političkih, gospodarskih i društvenih struktura, nezadovoljni radom tijela državne vlasti".

Francišković je optužen da je od 13. studenog do 1. prosinca 2021. u više gradova istupao na neprijavljenim javnim prosvjedima protiv odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite uvedenih radi suzbijanja pandemije covida.

Istupe je, tvrde u tužiteljstvu, snimao i objavljivao na društvenim mrežama pozivajući na mobilizaciju i napade na članove vladajućih struktura, zauzimanje javnih objekata i druge nasilne metode za smjenu demokratski izabrane vlasti.

Francišković i supruga optuženi su i da su od 16. do 22. prosinca u Zagrebu i Zadru postupali zajedno i po prethodnom dogovoru u cilju ozbiljnog narušavanja osnovnih ustavnih, političkih, gospodarskih i društvenih struktura.

Zapriječena kazna u trajanju od jedne do 10 godina zatvora

Pritom je Francišković, koji je tada već bio u istražnom zatvoru, koristio pravo telefonskog kontakta sa suprugom i diktirao joj javne pozive građanima “na nasilno rušenje ustavnih, političkih, gospodarskih i društvenih struktura”, koje je ona potom objavljivala na internetu, stoji između ostalog u optužnici.

Kovačevića optužnica tereti da je 28. studenog 2021. s Franciškovićem, sudjelovao na neprijavljenom javnom okupljanju s kojega su pozivali građane na mobilizaciju i napade na članove državnog vrha, zauzimanje javnih objekata i druge nasilne metode za smjenu vlasti, kao i na ignoriranje sredstava javnog priopćavanja.

Francišković je prvi put pritvoren u prosincu 2021., a na slobodu je izašao u studenome prošle godine. No, 22. prosinca 2022. njegov je odvjetnik Zvonimir Hodak objavio da opet mora u istražni zatvor odlukom Visokog kaznenog suda koji je prihvatio žalbu državnog odvjetništva.

Ponovno je pušten da se brani sa slobode krajem veljače 2023. ove godine.

Prema Kaznenom zakonu, tko javno iznese ili pronese zamisli kojima se izravno ili neizravno potiče na terorizam, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.