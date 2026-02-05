Spaljene milijarde zaštitnih maski: Na njih zbog COVID-a potrošili 6 milijardi eura

Njemačka vlada objavila je da je spalila otprilike tri milijarde neiskorištenih zaštitnih maski za lice kupljenih početkom pandemije bolesti COVID-19, javlja u četvrtak njemačka agencija dpa.

Prema odgovoru ministarstva zdravstva na pitanje stranke Zeleni objavljenom u četvrtak, oko polovice od gotovo šest milijardi maski poslano je na "toplinsku obradu", reciklažni postupak koji uključuje spaljivanje kako bi se proizvela energija.

Vlada je dosad potrošila oko osam milijuna eura na reciklažu koju obavljaju tvrtke izabrane u postupku javne nabave. Masovno uništavanje neiskorištene medicinske opreme je ponovo otvorilo žestoku političku raspravu o načinima na koje ministarstvo troši novac.

Savezni revizorski sud u Njemačkoj je 2024. otkrio da je ministarstvo zdravstva kupilo 5,7 milijardi maski za oko 5,9 milijardi eura iako je "stvarna potražnja bila znatno manja".

Njemački časopis Der Spiegel u četvrtak je objavio da se očekuje da će dodatnih 85 milijuna maski biti uništeno do konca 2026., kada im istekne rok uporabe.

Osim toga, 360 milijuna maski i dalje se drži u skladištima jer se oko njih vode pravni sporovi između savezne vlade i dobavljača koji od nje traže da podmiri neplaćene račune. Očekuje se da će većina uskladištenih maski također s vremenom biti uništena.

Svega 2,12 milijardi maski je distribuirano tijekom pandemije, prema podacima vlade koje prenosi Der Spiegel.