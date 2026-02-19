Preminuo ugledni liječnik Ivan Fattorini, dugogodišnji ravnatelj Klaićeve bolnice

U 84. godini života preminuo je Ivan Fattorini, istaknuti dječji kirurg i dugogodišnji ravnatelj Klinike za dječje bolesti u zagrebačkoj Klaićevoj ulici.

Fattorini je desetljećima bio jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske dječje kirurgije. Medicinu je završio na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, nakon čega je završio specijalizaciju iz opće i dječje kirurgije. U Klaićevoj bolnici radio je kao dječji kirurg, a 1991. godine imenovan je na poziciju ravnatelja.

Fattorini je bio aktivan i u sportu. Bio je član zdravstvenih komisija sportskih saveza, sudjelovao je u radu Hrvatskog košarkaškog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora te je bio liječnik hrvatske košarkaške reprezentacije, hrvatske olimpijske reprezentacije te košarkaškog kluba Cibona.

Javnosti je poznat i kao suprug poznate televizijske voditeljice Željke Fattorini, s kojom je prošle godine proslavio 58 godina braka.

Ivan i Željka Fattorini Foto: Josip Moler/Cropix