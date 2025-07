"Javna postrojba Grada Zagreba s drugim postrojbama i Državnom intervencijskom postrojbom dat će veliki doprinos tom događaju, bez obzira na to što je u tijeku požarna sezona, i bit će angažirano stotinjak ljudi", rekao je Tucaković novinarima u Saboru.

Dodao je da će vatrogasci biti raspoređeni unutar mjesta koncerta, na rubnim dijelovima, ali i u postajama Grada Zagreba koje su ojačane tako da se na drugom dijelu grada ne bi dogodile nekakve druge incidentne situacije, ali i na prilazima gradu Zagrebu.

Odbor prihvatio izvješća o pripremama za protupožarnu i turističku sezonu

Tucaković i zamjenik ravnatelja Civilne zaštite Darko Majstorović i državna tajnica u MUP-u Irena Petrijevčanin podnijeli su u srijedu Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost izvješća sustava vatrogastva i sustava civilne zaštite o provedenim pripremama za protupožarnu i turističku sezonu u ovoj godini, koja su jednoglasno prihvaćena.

Tucaković je naveo da je protupožarna sezona već uvelike počela požarom na području Splitsko-dalmatinske županije, u Pisku, gdje je bio "zaista velik i strašan požar", no, ističe, oduprli su se svemu, kao i kasnije požarima u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji.

Reakcije i zračnih i zemaljskih snaga bile su vrlo brze, a neki dan, na području Kaštela i Planog kada kanaderi i nisu mogli letjeti zbog jakih udara bure, požari su vrlo brzo stavljeni pod kontrolu, dodao je.

Naveo je da na današnji dan imaju po šest airtraktora i kanadera, a pripravnost je četiri plus četiri. Od jučer su uveli i izviđanja iz zraka.

Imaju, kaže , dovoljno ljudstva i opreme, na svim lokacijama i izvan sezone.

Zbog toplinskih valova očekuje se zahtjevna protupožarna sezona

No, s obzirom na toplinske valove, jako suho i toplo vrijeme, očekuje ih, kaže teško ljeto i zahtjevna sezona.

"Ima jako puno gorive mase i možemo moliti Boga da ne bude puno vjetra pa da ne bude jakih i silovitih požara, no, moramo biti spremni na to”, rekao je, uz apel da se ne pali vatra na otvorenome i da građani očiste prostore oko svojih kuća kako požar ne bi došao do njih.

Kada je riječ o onima koji namjerno potpaljuju požare, Tucaković smatra da je to bolest koju treba liječiti, ali i biti na oprezu, detektirati te osobe i prijaviti nadležnim policijskim postajama.

Majstorović je potvrdio novinarima da je, što se tiče Civilne zaštite, sve spremno za protupožarnu sezonu. "Stožeri Civilne zaštite su u funkciji i poduzeli smo sve da ova sezona u aktualnim ekstremnim klimatskim uvjetima prođe sa što manje štete”, poručio je.