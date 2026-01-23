Tragična nesreća u Italiji: Hrvat Josip K. poginuo tijekom istovara kukuruza

Tridesetogodišnji Hrvat Josip K. smrtno je stradao nakon teške nesreće na radu na sjeveru Italije. Okolnosti tragedije još se istražuju, a pretpostavlja se da je uzrok kvar na teretnom vozilu.

Do nesreće je došlo u srijedu oko 15 sati, kad je muškarac istovarivao kukuruz u blizini skladišnih silosa iza pogona tvrtke Santa Rita, koja se bavi preradom i sušenjem žitarica, u Roncadellu, naselju u području Cremasca. Pretpostavlja se da je prilikom otvaranja prikolice došlo do kvara na sustavu te je velika količina kukuruza zatrpala 30-godišnjaka. Uspio je tek povikati i zatražiti pomoć prije nego što je izgubio svijest, piše Corriere della Sera.

Radnici tvrtke odmah su mu priskočili u pomoć, na mjesto nesreće brzo su stigli djelatnici hitne pomoći, a zbog težine ozljeda pozvan je i helikopter iz Bergama. Unatoč naporima svih službi preminuo je nešto poslije 17 sati u bolnici Papa Giovanni u Bergamu.

Okolnosti tragedije uz policiju istražuju i inspektori zdravstvene službe ATS Valpadana, a prikolica je zaplijenjena.