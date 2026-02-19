Tomašević o Dabri: "Već četiri dana se bavimo jednim čovjekom jer vlasti nisu odradile svoj posao"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u četvrtak otvara početak radova na sportskoj dvorani u Osnovnoj školi Odra.

Odranska škola u Đačkoj ulici jedina je zagrebačka osnovna škola koja već godinama nema sportsku dvoranu, a nastava Tjelesnog odgoja održava se u učionicama i hodnicima.

Na otvaranju radova ravnatelj škole bio je jako emotivan te rekao kako ovaj dan čekaju 50 godina.

Tomašević je istaknuo kako je ovo jedina od 111 gradskih škola koja do danas nema sportsku dvoranu te naglasio da je škola okružena privatnim parcelama te je proširenje otežano zbog zamršenih imovinskopravni odnosa.

Najavio je izgradnju dviju dvorana, višenamjenskih, koje će se koristiti za različite aktivnosti te će biti s glavnim objektom povezane toplim mostom kako učenici ne bi trebali izlaziti van prilikom odlaska na nastavu Tjelesnog odgoja.

Za radove je osigurano 7 milijuna eura u potpunosti iz gradskog proračuna Grada Zagreba.

Izgradnja nove školske dvorane očekuje se 2027., a uz dvoranu bit će izgrađena i vanjska sportska igrališta sa stazom za trčanje, zaletište za skok u dalj s jamom, vježbalište sa spravama, igralište za košarku i kombinirano igralište za rukomet, košarku i odbojku.

Aktualne teme

Novinari su nakon predstavljanja početka radova Tomaševića pitali o aktualnim političkim temama.

Na pitanje o mogućoj Zoranovoj listi, Tomašević je rekao kako su izbori za više od dvije godine te da nepotvrđene glasine ne želi komentirati.

Zamjenik Luka Korlaet pojasnio je kako se ugovor o uklanjanju Vjesnika potpisuje danas. "Rok je tri mjeseca, a u roku prvih mjesec dana trebao bi se podvožnjak pustiti u promet. Penali su veliki pa se nadam da će se izvođač držati tih rokova", rekao je.

Tomašević je komentirao i najavu premijera Plenkovića da neće poduzimati ništa oko zaključka zagrebačke Skupštine o zabrani ustaških simbola. "Mi se već četiri dana bavimo jednim čovjekom, jednim saborskim zastupnikom, bavimo se posljedicama, a ne uzrokom. U Saboru je ranije jedan zastupnik rekao 'Za dom spremni' i nije dobio nikakvu opomenu. Ni sudska, ni zakonodavna, ni izvršna vlast nisu odradile svoj posao, zbog toga smo mi smatrali da je potrebno donijeti taj zaključak", istaknuo je Tomašević.

"Nismo još zauzeli stav oko prodaje alkohola iza 20 sati, moramo vidjeti što o tome misle naši partneri", odgovorio je na najavu da su neki gradovi spremni donijeti takvu uredbu.

Dva ustavna postupka na Skupštini će biti idući tjedan. Prvi je zahtjev za ocjenom ustavnosti Zakona o prostornom uređenju jer se njime derogiraju ovlasti lokalne samouprave, što je protivno Ustavu, naglasio je Tomašević. "A kada je riječ o dočeku rukometaša, podnosim ustavnu tužbu jer smatram da je Vlada bez dozvole Grada organizirala taj događaj, čime ispada da Vlada ima pravo zadirati u lokalnu autonomiju, o čemu očekujem da se očituje Ustavni sud", istaknuo je gradonačelnik.