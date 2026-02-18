Budući časnici na intenzivoj obuci: Temperature niske, teren surov, a oprema teška

Vojnu učionicu kadeti vojne akademije zamijenili su ličkom šumom. Temperatura je ispod nule, oprema je teška 20 kilograma, teren je surov, a zadaci su zahtjevni.

Zimski kamp samo je dio obuke Hrvatskog vojnog učilišta, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Krznarić. Traje dva tjedna, a testira se fizička i mentalna izdržljivost budućih časnika.

"Dan počinje s jutarnjom tjelovježbom, buđenjem u 6 sati. Tjelovježba u 6:15, zatim doručak pa se opremamo za odlazak na teren. Tamo radimo obuku desetine, radimo zapovijedanje desetinom: kako funkcionira napad, obrana, topografija, prelazak opasnih područja", objasnio je Matej Babić, kadet skupnik.

Osim ove u Udbini, zimski kamp održava se još i u Gakolu.

