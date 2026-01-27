Šuta u Dnevniku Nove TV otkrio kako misli riješiti probleme Splićana: "Ako kažu da Poljud treba rušiti spreman sam..."

Nešto više od sedam mjeseci prošlo je od primopredaje vlasti u Splitu- gradu u kojem nijedan gradonačelnik nije trajao duže od jednog mandata.

Kako misli riješiti probleme koji godinama muče Splićane Tomislav Šuta govorio je u Dnevniku Nove TV u razgovoru s reporterkom Sabinom Tandarom Knezović.

Započeo je razgovor projektima koje planira ostvariti u mandatu: "Prvi smo grad koji je objavio odluku o priuštivom stanovanju gdje će mladi imati priliku dobiti otprilike 300 stanova", naveo je Šuta pa nabrojio centar za starije te naveo prekategorizaciju Vukovarske ulice".

"Započeli su radovi na području između Splita i Omiša, rotor TTS. Moramo biti ambiciozni, smisao svega je da se projekti pripremaju. Gdje god sam radio bio sam ambiciozan i pripremao projekte", poručio je Šuta.

Tandara Knezović ga je pitala za pročišćivač pitke vode. "Bilo je otvorenje radova. Nadam se da će kroz najviše dvije godine biti u funkciji. Dobivamo šetnicu u sklopu projekta aglomeracije, između Duilova i Stobreča, koje sam osobno pripremao kroz Vodovod i kanalizaciju. Ono što nas čeka je anketni natječaj za drugu fazu Žnjanu. Tisuću novih vezova i drugi javni sadržaj. Ne zaboravimo Istočnu obalu. Imamo problem privatnog vlasništva kolodvora koji rješavamo kao i Spaladium arenu. Bitno je napomenuti i izmještanje željezničkog kolodvora", nabrojio je Šuta.

Tandara Knezović ga je pitala kako objašnjava odnose s Kerumom nakon prozivke oporbe da je zaposlio noćnog čuvara iz njegovog hotela u Upravno vijeće gradske knjižnice.

"Činjenica je da je gospodin doktor znanosti... Čovjek je karikaturist i prije svi gradonačelnici dobili su karikaturu. Dobio sam je i ja, ja sam čovjek od dijaloga. Ali, ako je čovjek iz struke ima pravo biti u ustanovi u kulturi. Oni koji govore o tim stvarima imali su priliku četiri godine. Kada nemaju nikakvih argumenata, izmišljaju činjenice i iznose laži", poručio je Šuta.

Na pitanje košta li ga koalicija s Kerumom, odgovorio je: "Nitko mene ne poteže za rukav. Ono što je činjenica je da je cilj riješiti stvari, da smo u gradskom vijeću izglasali da Hotel Zagreb dođe u ruke Grada Splita. Ako će me netko za to povlačiti za rukav - ja sam sretan čovjek".

Splitski gradonačelnik rekao je da Debeljak ne plaća komunalije. "Komunalna naknada nije naplaćena, određene stvari koje su tu bile od prethodne gradske vlasti - radile su se određene prljave rabote. Čekamo institucije da se oglase, ali šteta je sigurno nastala za Grad. Oko škvera sam bio vrlo jasan i prije nego što sam postao gradonačelnik- da Grad Split dobije na upravljanje prostor škvera", poručio je pa kao primjer dobre prakse naveo prostor škverske ambulante.

Šuta je poručio i da se rješava problem Karepovca te da je primarna selekcija jedan od preduvjeta. "Razgovaramo sa 16 gradova koji odlažu na području Karepovca, prioritet je Split. Svi će morati prestati odlagati, ali Split mora biti zadnji. Ono što se tiče zatvaranja Karepovca, maksimum je godina dana koliko Karepovac može trajati. Ako budemo prioritet sami sebi mislim da bi imali prostora za više... Odgovornost je na drugim gradovima i općinama da se pobrinu za svoj otpad. Radimo na uspostavi primarne selekcije i osigurat ćemo novce za uspostavu gospodarenja otpadom. Hoće li računi poskupjeti ćemo vidjeti...", naveo je.

Tandara ga je upitala o noćnim klubovima u centru Splita te hoće li se ponavljati nemili prizori iz gradske jezgre: "Mi smo predložili Zakon o ugostiteljsku i zakon o trgovini i očekujemo da nadležno ministarstvo to realizira, da se ograniči radno vrijeme klubovima i ograniči prodaja alkoholnih pića...".

Dodao je i da su fokus garaže te da će se sigurno izgraditi šest tisuća garažnih mjesta, a da će tim projektima biti obuhvaćeni i Varoš i Bačvcie koji su u samom centru.

Na pitanje što će učiniti ako studija kaže da Poljud treba rušiti, Šuta je odgovorio da je po tom pitanju bio vrlo jasan. "Tri varijante su izabrane. Čeka se studija izvodljivosti do kraja veljače. Spreman sam na referendum. Poljud sigurno izaziva emociju, struka će sve kazati".

Osudio je tučnjavu u Bosni i Hercegovini u kojoj su sudjelovali navijači Hajduka: "Huliganizam nije dobrodošao u Split niti državu". Na pitanje je li s Torcidom razgovarao o micanju pokliča ZDS sa stadiona, odgovorio je: "Što se tiče bilo kakvih pokliča koji izazivaju ono što nije poželjno ja sam protiv toga i moji stavovi su jasni i poznati".